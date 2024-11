Medved ugriznil v zelo kislo jabolko

V zadnjem desetletju so se razmerja moči v smučarskih skokih zelo spremenila. Kdo bi si še leta 2007, ko je glavni trener slovenske reprezentance postal Finec Ari-Pekka Nikkola, mislil, da bo nekoč obratno? Da bo Slovenec vodil skakalce iz dežele tisočerih jezer, ki je bila še pred 15 leti ena od velesil v tem športu? A zgodilo se je prav to: za krmilo finske skakalne vrste je junija letos poprijel Igor Medved.

Da ga čaka zahtevna naloga, je Medved zagotovo vedel že ob podpisu pogodbe, da bo jabolko tako zelo kislo, pa verjetno vseeno ni pričakoval. Seveda je težko v pičlih nekaj mesecih poskrbeti za čudež, a start »Suomijev« v novo sezono za svetovni pokal je bil sila skromen.

Od želenih točk so bili namreč prejšnji konec tedna na posamičnih tekmah v Lillehammerju precej oddaljeni. V soboto je bil najvišje uvrščeni Finec Antti Aalto šele na 40. mestu, v nedeljo pa je ta položaj kot najboljši Igorjev varovanec zasedel Kasperi Valto.

Še huje se je godilo Niku Kytösahu, v prejšnjih dveh zimah najuspešnejšemu skakalcu iz te države na severu Evrope, ki je sicer letos začel trenirati s svojo ekipo. Potem ko je na prvi tekmi pristal na zadnjem 50. mestu, je na drugi ostal brez nastopa v kvalifikacijah, ker je oblekel napačno startno številko, ki naj bi jo pomotoma vzel s kupa za skakalke?! Povrhu je tekmoval tudi bolan.

Slovenca do točk, kvalifikacije danes Najboljši nordijski kombinatorec zadnjih let, Norvežan Jarl Magnus Riiber, je dobil uvodno tekmo svetovnega pokala v Ruki, 7,5 kilometra dolgi tek in skok na veliki skakalnici. Slovenca sta osvojila točke svetovnega pokala, Vid Vrhovnik je bil 32., to mesto je zasedal že po skoku, Gašper Brecl pa je bil pet mest za njim, na skakalnici je osvojil 29. mesto. Kvalifikacije skakalcev za tretjo preizkušnjo svetovnega pokala so zaradi premočnega vetra prestavili na današnji dan, začele naj bi se ob 15.30.

V Ruki, kjer se bo današnja preizkušnja začela ob 17. uri (po srednjeevropskem času), jutrišnja pa ob 15.15, bodo poskušali Finci popraviti slab vtis iz Lillehammerja. »Domača prireditev je vedno nekaj posebnega in dodatna priložnost za predstavitev reprezentance,« je Medved razmišljal pred tekmovanjem na največji finski skakalnici Rukatunturi.

Nikogar v nič ne sili

In kaj si 43-letni Ljubljančan, ki je pred odhodom na sever Evrope 13 sezon vodil slovensko reprezentanco B, obeta od svojih varovancev? »Če bodo fantje ponovili svoje najboljše skoke s treningov, bodo dosegli želene rezultate,« je odvrnil nekdanji vrhunski skakalec, ki bo imel ta konec tedna na voljo šest tekmovalcev; ob omenjeni trojici še izkušenega Jarkka Määttäja, Henrija Kavila in Vilha Palosaarija, mladinskega svetovnega prvaka iz Whistlerja 2023.

Sicer pa so tamkajšnji mediji ob njegovem prihodu pokazali precejšnje zanimanje za Medveda, ki je postal šele drugi tuji selektor finskih skakalcev po Avstrijcu Andreasu Mittru (2016–2018). Slovenski trener se jim je »oddolžil« z udarnimi izjavami, med katerimi je še posebej odmevala tista, da morajo njegovi (novi) varovanci v povprečju shujšati za tri do pet kilogramov.

»Zavedam se, da je to tabu tema, a mi ni težko govoriti o tem. Nikogar v nič ne silim, dejstvo pa je, da teža skakalcev še vedno oziroma spet igra zelo pomembno vlogo,« je pojasnil Medved in glede svoje plače zaupal le to, da ni »posebna«. Finski skoki se kljub nekdanjim številnim asom, med katerimi sta med največjimi legendarna Matti Nykänen in Janne Ahonen, sicer že dalj časa spopadajo s pomanjkanjem finančnih sredstev. »Seveda je lažje delati, če ti ni treba paziti na sleherni evro, a sem tega vajen že od prej,« je sklenil Medved.