Nizozemec Max Verstappen je stari in novi svetovni prvak formule 1. Na današnji sprinterski dirki v Katarju je dirkač ekipe Red Bull z drugim mestom mestom dosegel dovolj točk, da ga tekmeci do konca sezone ne morejo več ujeti. Zmagal je Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

Glede na prednosti v seštevku sezone je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prvak iz let 2021 in 2022 v zbirko dodal še lovoriko za letošnjo sezono. Pred koncem tedna na dirkališču v Losailu je imel namreč 177 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, moštvenim sotekmovalcem Sergiom Perezom.

Verstappnu je tako danes na sprinterski dirki zadoščalo že šesto mesto oziroma le tri točke, pa bi prednost povečal do neulovljive meje. V popoldanskih kvalifikacijah je bil tretji, po ne najboljšem startu, ko je bil v uvodu dirke šele peti, pa je do konca prišel tik pod vrh, hitrejši je bil le Piastri. Slednji je dosegel prvo zmago v formuli 1, Verstappen pa je brez naprezanja prišel do novega naslova prvaka.

Nizozemec je postal 11. dirkač v zgodovini formule 1 z vsaj tremi naslovi prvaka. Na večni lestvici najboljših sta sicer povsem na vrhu Nemec Michael Schumacher in Britanec Lewis Hamilton s po sedmimi slavji v formuli 1.