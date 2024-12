Matjaž Kek: Cilj znan, najbolj pomembno je, da napredujemo

Težko bi se bolje izšlo za slovensko nogometno reprezentanco, čeprav je naloga težka. Žreb kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2026 je izbrani vrsti Matjaža Keka namenil Švico, Švedsko in Kosovo. Dobro je predvsem, da se je izognila težkokategornikom iz prvega bobna in se bo merila s sicer močno, a premagljivo Švico. Če bo prihodnje leto na ravni z letošnjega EP, se lahko odprto poda v boj za prvo mesto ali vsaj drugo, ki še ohranja možnosti za tretji nastop na mundialu.

»Žreb kot žreb,« je že ustaljena Kekova besedna zveza. »Kroglice plešejo po svoje. Skupina B je težka, seveda pa bo največ odvisno od tega, v kakšnem stanju bomo sami. Če bomo na ravni, ki bi si jo vsi želeli, sem prepričan, da se bo marsikaj vprašalo tudi Slovenijo. Vedno je cilj uvrstitev na veliko tekmovanje, toda takšen je tudi cilj tekmecev. Bistvo vsakih kvalifikacij pa je napredovanje in jaz upam, da bo tako tudi prihodnje leto. Gremo korak za korakom, najprej je treba dobro odigrati tekmi proti Slovaški (marca za obstanek v skupini B lige narodov; op. p.), potem dva termina s prijateljskimi tekmami, nakar sledi priprava za prvi kvalifikacijski cikel,« je selektorja pred jesenskimi izzivi preveval zmerni optimizem.

SP 2026 bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. To bo prvi mundial z 48 udeleženci in prvi, ki ga bodo organizirale tri države. Evropa bo imela 16 predstavnikov. Zmagovalci 12 skupin se bodo neposredno uvrstili na SP. Preostala štiri mesta bodo podeljena po »play-offu«, na katerem bo sodelovalo 12 drugouvrščenih reprezentanc ter štiri iz lige narodov.

Slovenija je bila na sedežu Fife v Zürichu v tretjem bobnu, v prvem so bile poleg Švice tudi Francija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Italija, Nemčija, Hrvaška, Danska in Avstrija. S Švico je Slovenija odigrala devet tekem, šestkrat izgubila, dvakrat zmagala in enkrat igrala neodločeno. S Švedsko se je pomerila štirikrat in je še ni premagala (dva poraza, dva remija), toda nazadnje se je pred dvema letoma veselila, saj si je po 1:1 v Solni zagotovila obstanek v skupini B lige narodov. Evrogol je takrat dosegel Benjamin Šeško.

Švedi najdražji

Pri Švedih blesti Viktor Gyökeres iz Sportinga. Zelo nevarna sta tudi Alexander Isak iz Newcastla in Dejan Kuluševski iz Tottenhama, kapetan je Victor Lindelöf iz Manchester Uniteda. Zanimivo, čeprav je bila Švica nosilka, je njena reprezentanca po Transfermarktu (171 milijonov evrov) skoraj dvakrat manj vredna od Švedske (325 mio) in celo primerljiva s Slovenijo (139 mio). Najdražji švicarski reprezentant je vratar Borussie Gregor Kobel, kapetan veteran Granit Xhaka iz Leverkusna.

Kosovo je bil med bolj neugodnimi tekmeci iz četrtega bobna, ga je pa Slovenija obakrat premagala v ligi narodov leta 2020. Na Fifini lestvici je sicer Švica 20., Švedska 27, Slovenija 55. in Kosovo 99.