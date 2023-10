Matej Mohorič je svetovni prvak: »Od samega začetka sem verjel v zmago«

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je danes v Benečiji postal svetovni prvak po makadamu (gravel). Osemindvajsetletnik iz Podblice pri Kranju je bil najboljši iz ubežne skupine treh kolesarjev. Prvi favorit preizkušnje, Belgijec Wout Van Aert je zaradi padca in tehničnih težav s kolesom zaostal in zasedel osmo mesto.

Slabih 19 km pred ciljem 169 km dolge trase po makadamskih cestah v okolici Trevisa je Mohorič ostal sam v ospredju. Na klancih je hitro pridobil prednost ter se kljub padcu v zadnjih treh kilometrih veselil naslova svetovnega prvaka v drugi izdaji tekmovanja, ki vse bolj pridobiva na veljavi in priljubljenosti.

Na vrhu je nasledil Belgijca Giannija Vermeerscha, ki je lani slavil pred Italijanom Danielom Ossom in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom.

Letos je Mohorič na trasi med Spresianom in Pieve di Soligom slavil pred Belgijcem Florianom Vermeerschom, ki je zaostal 42 sekund, tretji pa je bil Britanec Connor Swift z zaostankom 3:39 minute.

»Super sem se počutil, ujel sem enega najboljših dni na kolesu. Kot majhen fant sem vedno želel tekmovati z gorskim kolesom, s cestnim kolesarstvom pa sem se začel ukvarjati, ker so bili v njem dejavni moji prijatelji. Danes sem zelo užival, čeprav so noge pekle. Zelo sem zadovoljen. Tekmeca sta bila prav tako močna, a izkoristil sem manj kilogramov na vzponih. Zelo sem ponosen na ta dosežek,« je za organizatorje po preizkušnji dejal Mohorič.

»Od samega začetka sem verjel v zmago. Naredil sem, kar sem lahko. Bolj kot se je delala selekcija, boljše noge sem imel. Ogledal sem si zadnjih 40 km, trasa mi je bila pisana na kožo. Tudi če bi želel sam dizajnirati progo, je ne bi mogel bolje za svoje karakteristike. Moral sem trpeti, a tako je bilo tudi z ostalimi, na koncu pa mi je uspelo kljub manjšemu padcu nekaj kilometrov pred koncem,« je še dodal.