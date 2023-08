Maruša Mišmaš Zrimšek šesta z državnim rekordom na 3000 m zapreke v Budimpešti

Maruša Mišmaš Zrimšek je zadnji dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v finalu teka na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto in s časom 9:06,37 izboljšala svoj slovenski rekord. Z izidom sezone na svetu je zmagala Kenijka Winfred Mutile Yavi (8:54,29), ki nastopa za Katar.

Yavi je bila pred tem četrta na prejšnjih dveh SP leta 2019 v Dohi in lani v Eugenu.

»Izenačila sem svoji najboljšo uvrstitev na velikih tekmovanjih in izboljšala slovenski rekord, res lep nastop in sem zelo zadovoljna. Odtekla sem tudi tako, kot sem si zadala. Cilj je bil, da poskušam biti zraven z vodilnimi in jih nato v zadnjem krogu prehitevam. Le sam zaključek teka se mi ni izšel, ker nisem pričakovala, da bo ena tekmovalka šprintala mimo mene,« je povedala Mišmaš Zrimšek.

Lia Apostolovski deveta v skoku v višino Lia Apostolovski, članica ljubljansega Massa, je zadnji dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v finalu skoka v višino z 1,90 m osvojila deveto mesto. Evropska prvakinja Jaroslava Mahučik je z 2,01 metra osvojila edino zlato Ukrajine v Budimpešti in svoje prvo na SP.

Osemindvajsetletna slovenska rekorderka je na velikih tekmovanjih je od leta 2018 vedno v finalih na 3000 m zapreke, šesta je bila na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Prejšnji slovenski rekord, 9:10,07, je postavila 2. junija letos v Firencah.