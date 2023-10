Luka Dončić v kraljestvu kamel

Luka Dončić in njegovi dallaški soigralci so spomladi med prvimi končali sezono v ligi NBA – še pred začetkom izločilnih bojev –, zdaj se bodo podvizali ob vstopu v niz pripravljalnih tekem. S košarkarji Minnesotte bodo danes ob 18. uri po slovenskem času in ob neposrednem televizijskem prenosu po celem svetu prvič stopili na sceno v Abu Dabiju, v soboto bosta moštvi odigrali v ZAE še revanšo.

Zelo zanimiv nastop čaka Teksašane tudi v torek (20.45): v Madridu se bodo pomerili z domačim Realom, zasedbo, iz katere se je slovenski superzvezdnik izstrelil v ameriško orbito.

Dončić bo vstopil v svojo šesto sezono v ligi NBA po spomladanskem razočaranju, ko se je Dallas poslovil z 38 zmagami v 82 dvobojih in kot šele 11. v zahodni konferenci, ter z mešanimi občutki s svetovnega prvenstva. Njegove večno nepotešljive ambicije so namreč segale še višje od 7. mesta slovenske reprezentance. Uradni del lige se bo zanj sicer začel 25. t m. z gostovanjem v San Antoniu, vendar bo tudi dotlej poskušal združiti koristno s prijetnim.

Madrid ne more iz misli

Ne smemo namreč pozabiti, kako trdo je vadil v poletnih mesecih, da bi bil čim bolje pripravljen za mundial, in zdaj želi nadgraditi trdne temelje. Hkrati pa bo lahko nekoliko užival tako ob spoznavanju drugačne kulture v Abu Dabiju kot tudi ob čustveni vrnitvi v špansko prestolnico, kjer se je kalil od 13. do 19. leta starosti in že rosno mlad zaslovel. »O tekmi z Realom razmišljam, odkar sem izvedel zanjo. Veliko mi bo pomenila, saj sem odraščal v njegovih vrstah, Madrid pa je moj drugi dom. Tam sem se naučil govoriti špansko in angleško, pravzaprav vse,« je pojasnil Dončić pred današnjim nastopom v Areni Etihad z 18.000 sedeži.

V ligo NBA se je preselil po zmagoslavju Reala v španski ligi (kot MVP sezone) in evroligi, takrat je bil izbran za najboljšega igralca finalnega turnirja v Beogradu. Ob vrnitvi v Madrid, kjer je še vedno izjemno priljubljen, bo imel posebno zadolžitev. Soigralcem, trenerjem in spremljevalcem bo moral razkazati znamenitosti mesta in njegove najboljše restavracije. »To zanj ne bo pretežka naloga,« se je namuznil center Dwight Powell.

Po prihodu v ZAE po 15-urnem letu so si košarkarji Dallasa privoščili malo sprostitve in se med drugim preizkusili v ježi kamel v puščavi. Gostitelji jim pač še naprej želijo ustreči na slehernem koraku, potem ko so že odšteli zajeten kup dolarjev za njihov prihod.