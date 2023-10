Ne boste verjeli, kaj je danes počel Dončić (VIDEO)

Moštvo najboljšega slovenskega košarkarja Dallas Mavericks se trenutno mudi v Abu Dhabiju. Za košarkarje so med drugim pripravili tudi zanimivost, ki je v teh krajih sicer povsem običajna aktivnost. Govorimo o jahanju kamel.

Košarkarji so se spravili na kamelje hrbte in uživali v nekoliko drugačnem prevozu kot so ga vajeni. Spodaj si oglejte posnetke njihove ježe v puščavi.

Je pa moštvo objavilo tudi posnetek odgovorov košarkarjev o tem, s kom iz moštva bi najraje obtičali sredi puščave. Luka Dončić, ki je sicer znan po prijateljskih odnosih s sotekmovalci, je nekoliko presenetil z odgovorom, da z nobenim od njih.