Ljubljančani nad Srbe izkušeno in mirno

Vodstvo Cedevite Olimpije je pred sezono 2023/24 kot enega od ciljev, prek katerih bomo merili uspešnost sezone, začrtalo polfinale lige Aba. V evropskem pokalu se ni razpletlo po željah, četrtfinalna serija z Mego ponuja priložnost, da se vsaj v jadranski ligi Olimpija povzpne do mest, o katerih je razmišljala. A ne bo lahko, mladi in atletski Beograjčani so tekmec, ki ljubljanski ekipi pogosto povzroča preglavice.

Večji del sezone je Olimpija v jadranski ligi zasedala eno od prvih štirih mest, ki bi ljubljanskemu klubu prinesla prednost domačega terena vsaj v prvem krogu končnice. Prav v zaključku so po spodrsljaju proti Krki zdrsnili na peto mesto, zato četrtfinale z Mego začenjajo v Beogradu.

»Mega je v zadnjih dveh mesecih v odlični formi, to bodo zelo težke tekme za nas. Na treningih smo se posvetili agresivni igri pod obema obročema in skoku v napadu, ki nam dela preglavice skozi celo sezono,« je kapetan Jaka Blažič pojasnil, kako so košarkarji Olimpije izkoristili deset dni premora od zadnje tekme rednega dela s Cibono.

V rednem delu je Mega dvakrat spravila Ljubljančane na kolena, nazadnje na zadnji dan lanskega leta, edino zmago (89:87) je Olimpija vknjižila konec septembra. Od takrat je mladi kolektiv Mege napredoval, zasedba Zorana Martića pa ni našla poti iz nenehnih nihanj v igri in rezultatih. Blažič je razkril, da so se v pripravi osredotočili na 204 centimetre visokega srbskega branilca Nikolo Đurišića, ki diktira ritem igre Beograjčanov.

Razplet četrtfinalne serije bo odvisen od tega, kakšen obraz bo Cedevita Olimpija prikazala danes ob 20. uri.

Razplet četrtfinalne serije bo odvisen od tega, kakšen obraz bo Cedevita Olimpija prikazala danes ob 20. uri. Če bodo iz Beograda v Ljubljano potovali s skalpom za pasom, lahko že v nedeljo v Stožicah potrdijo vozovnico za polfinale in začnejo pogledovati proti dvoboju s Crveno zvezdo, ki vsaj na papirju s Studentskim centrom ne bi smela imeti večjih težav.