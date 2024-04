Liga NBA govori o Dončićevem najbolj norem košu sezone! »Kot majhen sem bil natakar« (VIDEO)

Luka Dončić v tej sezoni igra kot v 'transu'. T ako je sinoči ob zmagi Dallasa na derbiju proti Houstonu (125:107) dosegel 47 točk, imel pa je še 12 skokov in sedem podaj. Zadel je kar devet trojk in na parketu dobesedno počel, kar je hotel . Zanimivo, da je Dončić močno začel že v prvi četrtini, še šestič v sezoni je dosegel 20+ točk, torej 22 ob še osmih skokih. Do polčasa je prenesel povprečje sezone (33,3 točke).

Na začetku tretje četrtine pa mu je, ko že mnogokrat, uspela "čarobna" akcija iz nemogočega položaja, ko je žogo z desnico v loku vrgel skoraj s črte za tri točke ob izteku napada v tretji četrtini. »On je Picasso. Dajte mu čopič in naredil bo nekaj posebnega. Ta met je bil res poseben,« je akcijo tekme pospremil trener Dallasa Jason Kidd. Nato je še bolj pohvalil Ljubljančana. »Ko že govorimo, kdo je najboljši igralec na svetu, moramo vedeti za čas tekme, v katerem delu prvenstva smo, ter da je šlo za gostovanje. A se je izpostavil, dajal ton igri v napadu, bral igro tekmecev in uspešno igral tudi v obrambi ter dokazal, zakaj je eden najboljših na planetu.«

»Nisem presenečen, kot majhen sem bil natakar, tako da sem navajen takšnih stvari,« se je po tekmi smejalo Dončiću, ki je le še povečal svoje možnosti za nagrado MVP.