Lepa nagrada za Emo, vse bližje vrhu tudi Anže

Vodilna smučarska skakalca v svetovnem pokalu ostajata Nemca. V moški konkurenci še naprej kraljuje Pius Paschke, v ženski pa na vrhu blesti Katharina Schmid; oba sta minuli konec tedna vpisala po dve zmagi. Izkušena šampionka iz Oberstdorfa je bila razred zase v Zhangjiakouu, kjer se je predlani – tako kot v Pjongčangu 2018 – ovenčala z naslovom olimpijske podprvakinje.

Zlato lovoriko ji je pred dvema letoma izpred nosa odnesla Urša Križnar (Bogataj), tokrat pa je bila Schmidova v kitajskem nacionalnem skakalnem centru razred zase. Na obeh tekmah je namreč prepričljivo ugnala vse tekmice; v soboto je s skokoma, dolgima 100 in 106 metrov, najbližjo zasledovalko, Norvežanko Eirin Mario Kvandal (105 m in 94,5 m), pustila za seboj kar za 27,0 točke, medtem ko je tretjeuvrščena Nika Prevc (94 m in 98 m) zaostala za dodatno desetinko, včeraj pa se je nemški zmagovalki (98 m in 98,5 m) najbolj – na 12,2 točke – približala Ema Klinec (97,5 m in 98,5 m).

Nika Prevc je bila na splošno zadovoljna s svojim izkupičkom na Kitajskem. FOTO: Dejan Javornik

Slovenska rekorderka se je tako z drugim mestom razveselila svoje prve uvrstitve na oder z najboljše v tej sezoni, ki jo je nakazala že dan prej, ko je bila četrta. »Lepo je biti spet na stopničkah. Minilo je kar nekaj časa od moje zadnje uvrstitve med najboljšo trojico na srednji napravi. Uspela sta mi dva dobra skoka, imela pa sem tudi nekaj sreče z razmerami, ki jo na takšen dan potrebuješ, če želiš biti spredaj,« je pojasnila Klinčeva, pri čemer je imela v mislih spremenljiv veter.

»Kitajska je bila zelo naporna. Zaradi vetra je bilo namreč veliko čakanja. Veseli me, da sem vse dni ostala zbrana na svojo nalogo, stopničke pa so bile lepa nagrada,« je bila zadovoljna 26-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko, potem ko je vpisala že 29. uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. V skupni razvrstitvi se je povzpela na peto mesto, naša najboljša tekmovalka pa ostaja drugouvrščena Prevčeva, ki je v Zhangjiakouu tretjemu mestu dodala še peto.

Anže Lanišek je za las zgrešil uvrstitev na zmagovalni oder. FOTO: Geir Olsen/Reuters

»Na splošno sem z doseženim na Kitajskem zadovoljna, saj sem pokazala nekaj zelo solidnih skokov. Za naprej bi si želela, da bi se bolje znašla v takšnih razmerah,« si je pred vrnitvijo v domovino zaželela 19-letnica iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki kot druga v seštevku za vodilno Schmidovo zaostaja že za 151 točk. Od peterice Slovenk je na prizorišču zimskih OI iz leta 2022 obakrat v finale skočila tudi Tina Erzar in obakrat pristala na 27. mestu, enkrat se je med najboljšo trideseterico prebila Nika Vodan (29.), praznih rok pa je ostala Taja Bodlaj.

Lanišek že dolgo ni bil tako vesel

Ni veliko manjkalo, pa bi se tudi v našem moškem taboru veselili uvrstitve na zmagovalni oder. Potem ko je v Titisee-Neustadtu Timi Zajc (135,5 m in 139 m) v soboto poletel do petega mesta, se je včeraj Anže Lanišek (139 m in 142,5 m) zavihtel še mesto višje. Za tretjeuvrščenim Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom (143 m in 140 m) je 28-letni Domžalčan zaostal za vsega štiri desetinke. Takšna je bila na koncu tudi prednost Paschkeja (141,5 m in 142 m) pred drugouvrščenim Avstrijcem Michaelom Hayböckom (145 m in 143 m).

Kitajska je bila zelo naporna. Zaradi vetra je bilo namreč veliko čakanja.

»Moram reči, da sem po dolgem času spet užival na tekmi,« je priznal Lanišek, ki že dolgo ni bil tako vesel, kot je bil po svojem izjemnem finalnem poskusu, sicer tretjem najboljšem v finalu. V njem je Zajc (135 m in 119,5 m) tudi zaradi slabših razmer s 14. mesta zdrsnil na 27., medtem ko je Domen Prevc (129,5 m in 134 m) po sobotnem grdem padcu stopnjeval svoje nastope in s 26. napredoval na končno 22. mesto. Naš četrti reprezentant na tem nemškem prizorišču Žak Mogel je bil obakrat prekratek že v kvalifikacijah.

Naslednja postojanka za svetovni pokal bo konec tedna Engelberg, kjer se bodo najboljšim skakalcem na tradicionalnem predbožičnem prizorišču pridružile tudi skakalke.