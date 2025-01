Lanišek tik pod stopničkami

Avstrijec Daniel Tschofenig (141,5 in 143 m, 298,9 točke) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Garmisch-Partenkirchnu in prevzel vodstvo v pokalu in v seštevku novoletne turneje. Četrti je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek (139,5 in 140,5 m, 288,3).

Drugi je bil Švicar Gregor Deschwanden (138 in 140,4 m, 290,3), tretji pa drugi Avstrijec Michael Hayböck (145 in 137,5 m, 139,7, 289).

Domen Prevc (133 in 123,5 m, 247,1) je bil na 24. mestu, na 27. je končal Žiga Jelar (133 in 117,5 m, 233,3). Slednji se je v finale uvrstil med petimi srečnimi poraženci dvobojev.