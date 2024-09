Krimovke sesule rokometašice iz Hamletove dežele

Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale danski Nyköbing s 35:25 (18:10).

Slovenske prvakinje so pred tednom dni z zvrhano mero sreče zmagale v Koprivnici, na prvi domači tekmi v sezoni 2024/25 pa so zaigrale veliko bolj udarno in zanesljivo premagale danske podprvakinje.

V ljubljanski ekipi se je kar 12 igralk vpisalo med strelke, najbolj učinkoviti pa sta bili Ana Gros in Grace Zaadi, ki sta dosegli po pet golov. Tjaša Stanko, Tamara Mavsar, Tatjana Brnović in Tamara Horaček so prispevale po štiri zadetke. Vratarka Amra Pandžić je zbrala 12 obramb.

Ljubljanska ekipa se bo čez teden dni v Romuniji pomerila z Glorio Bistrito.