Kranjskogorske solze sreče tržaške Slovenke

Ponavadi se športniki veselijo tekme v domačem okolju, če pa bi se ozrli k zadnjemu srečanju slovenskih alpskih smučark z novinarji pred današnjim veleslalomom in jutrišnjim slalomom v Kranjski Gori, bi opazili še prav posebej dobro voljo med vsemi šestimi slovenskimi reprezentantkami, ki se bodo »udarile« s svetovno elito. Povrhu so dobre volje tudi prireditelji, saj prejemajo pohvale za pripravo proge, obenem pa pričakujejo številne gledalce.

Če bi zasukali kranjskogorsko kolesje za eno leto v preteklost, ko je bila tu še zadnjič tekma za Zlato lisico, bi se spomnili, da je muhasto vreme nagajalo prirediteljem in strmina le ni ponujala tako brezhibne podobe kot v teh dneh. A dejansko je tako, da je v tej zimi precej manj zapletov s tekmovalnim koledarjem, saj nizke temperature, zlasti v nočnem in jutranjem času, omogočajo nadvse spodobna tekmovalna prizorišča.

Podkorenska strmina je pripravljena.

121 tekmovalk iz 25 držav je prijavljenih za tekmo v Kranjski Gori.

In takšno je zdaj tudi to edino za svetovni pokal v alpskem smučanju pri nas. »Ta pristnost tekme v Kranjski Gori je že tradicionalna in seveda si želimo, da bi bili še dolgo na koledarju mednarodne zveze,« je poudaril Luka Steiner, predsednik organizacijskega komiteja te preizkušnje deklet v Zgornjesavski dolini. Znane so težave, s katerimi so se spopadali mariborski prireditelji, ostal je lep spomin na lisičke in eno najbolj priljubljenih prizorišč v sezoni, a realnost je takšna, da je bila selitev na Gorenjsko nujna in zdaj se tu pač začenja novo poglavje, žal brez zvitorepke iz pohorskih gozdov ...

»Jasno je, da bi imela raje tekmo v Mariboru, a kaj, ko nimamo več snega ...« je potožila Nika Tomšič, ena od šestih slovenskih reprezentantk, sicer smučarka prav iz Branika, že dolgo športnega ponosa mesta ob Dravi. A hkrati je poudarila, da ji tudi ta podkorenska strmina ustreza: »Predvsem slalomska vadba razkriva, da sem tu res hitra.«

Spored v Kranjski Gori Danes (9.30, 12.30) – veleslalom (Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik, Andreja Slokar, Nika Tomšič). Jutri (10.00, 13.00) – slalom (Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi, Andreja Slokar, Nika Tomšič).

Najljubša Anina tekma

Za Ano Bucik Jogan pa sploh ni nikakršnih dvomov. »Tekma v Kranjski Gori je moja najljubša v sezoni! Proga mi je všeč, navijači mi tu vedno znova ponujajo posebno motivacijo. In za povrh sem zdaj vesela, da sem prejšnji teden vsaj z nekaterimi zavoji mojo tekmovalno krivuljo premaknila navzgor,« je poudarila 31-letna Goričanka. Natanko deset let od nje je mlajša Caterina Sinigoi, prav tako članica smučarskega kluba iz Nove Gorice. Solze sreče so se ji utrnile, ko si je priborila kranjskogorski nedeljski start v slalomu, to bo njen prvi v svetovnem pokalu.

Za Ano Bucik Jogan je tekma v Kranjski Gori najljubša v sezoni.

Študentka neapeljske fakultete za šport (pred kratkim je uspešno opravila 1. letnik), doma na Tržaškem, je v tej sezoni ponosno oblekla slovenski dres, zdaj je tako dočakala še tekmo najvišje ravni. Zaradi nje bo v občinstvu več zamejcev kot ponavadi.

Seveda pa bosta v podpori številnih privržencev uživali tudi Andreja Slokar in Neja Dvornik. Prva je pred zadnjo tekmo na Semmeringu prestala zahteven dvodneven trening v Dolomitih (»Že dolgo nisem bila tako utrujena, domači božični počitek mi je dobro del.«), za kranjskogorsko preizkušnjo se je pripravljala v bližnjem Trbižu. Bucik Joganova in Dvornikova, ki jasno kaže obrise osebnega skoka navzgor, sta takrat vadili v Podkornu na vzporedni progi tik ob tej tekmovalni. Slednje pa se še kako veseli tudi Lila Lapanja, prej članica ameriške izbrane vrste, zdaj med smučarkami v svoji domovini. »Drugič bom tu tekmovala, sicer pa sem nad Kranjsko Goro, kjer sem nekoč preživljala poletne počitnice, navdušena.«

In navdušeni bodo tudi vsi tisti napovedani navzoči domači privrženci, če bo omenjena šesterica slovenskih reprezentantk opozorila nase in napovedala lepo nadaljevanje zime ...