Košarkarska reprezentanca še na drugi tekmi zmagala. Varnostniki so imeli opravka s protestniki

Slovenska košarkarska reprezentanca je z dvema zmaga v prvem ciklusu kvalifikacij naredila velik korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2025. V Kopru je po Ukrajini danes ugnala še Izrael z 88:79 (8:20, 40:37, 65:53).

S stoodstotnim izkupičkom v prvi letošnji reprezentančni akciji je Slovenija potrdila kandidaturo za prvo mesto v skupini, glede na sistem tekmovanja pa ji uvrstitev na eurobasket, ki ga bodo gostile Ciper, Finska, Poljska in Latvija, praktično ne more uiti. Iz slovenske skupine, v kateri je še Portugalska, bodo napredovale tri najboljše ekipe.

Slovenska reprezentanca se bo v novembrskem ciklusu dvakrat pomerila s Portugalsko, še prej jo v začetku julija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 27. avgusta do 14. septembra 2025, pa bo končala čez točno eno leto.

Prvi strelec Slovenije je bil znova kapetan Klemen Prepelič. Ukrajini je nasul 30 točk in izenačil svoj strelski rekord v reprezentanci, proti Izraelu pa se je izkazal z 21 točkami. Sledila sta mu Mike Tobey z 20 in Gregor Hrovat s 16.

V dvorani Bonifika je bilo prisotnih par deset protestnikov oziroma članov Solidarnostnega odbora za svobodno Palestino, ki so z nekaj transparenti in zastavami Palestine poskrbeli za delo varnostnikov. Podporo slednji so pred tekmo izrazili tudi pred dvorano.