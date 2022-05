Košarkarji Cedevite Olimpije postali državni prvaki

Košarkarji Cedevite Olimpije so devetnajstič postali državni prvaki. Finalno serijo proti Helios Suns so dobili s 3:0. Danes so v Domžalah zmagali s 101:81.

Za Cedevito Olimpijo je to drugi zaporedni naslov v ligi Nova KBM in hkrati tretji v domačih tekmovanjih v tej sezoni. Septembra lani je osvojila superpokal, februarja pa je bila najboljša v pokalu Spar.

Olimpija je enajstič v sedemindvajsetih finalih serijo zaključila po najhitrejši poti, s 3:0. Enako je bilo tudi lani proti Krki.

Helios Suns je petič igral v finalu DP in ostaja pri dveh naslovih. Leta 2007 je v finalu s 3:2 premagal prav Olimpijo, 2016 pa je bil boljši od Zlatoroga.

Naziv najkoristnejši igralec finala (MVP) je prejel Alen Omić, ki je bil na vseh treh tekmah najbolje ocenjeni igralec Cedevite Olimpije. Prvo je končal s statističnim indeksom 26, drugi s 25, danes pa je s 16 točkami in 14 skoki prišel do številke 33.

Če so bili Domžalčani na prvih dveh tekmah kolikor toliko enakovreden tekmec, so favorizirani Ljubljančani danes pokazali, da se jim mudi zaključiti sezono in čim prej začeti počitnice. Zmago so si praktično zagotovili že v prvih dvajsetih minutah, ki so jih dobili s 56:36.

V nadaljevanju sta trenerja priložnost ponudila večini igralcev na klopi, Helios Suns pa je v zaključku tekme izkoristil padec v igri gostov ter se za krajši čas približal na enajst točk zaostanka (90:79).

Pri Cedeviti Olimpiji je največ točk zbral Yogi Ferrell (20 točk, trojke 3:6), 18 pa jih je dodal Zoran Dragić (8 skokov). V vrstah Helios Suns je bil najbolj učinkovit Carlbee Ervin s 23 točkami.