Koprčani v bitko z značajsko prenovo

Na Bonifiki so že vajeni preobratov in tudi pred 33. nogometnim prvenstvom se je prvi mož FC Koper Ante Guberac držal svoje nepredvidljivosti. V njej pa je kljub vsemu vedno v ospredju najpomembnejše poglavje – ambicioznost. Oplemenitil jo je z okrepitvijo v strokovnem štabu v podobi nekdanjega trenerja Olimpije Safeta Hadžića.

Koprčani gredo po tekmovalnem neuspehu v minuli sezoni v novo drugačni, tudi cenejši, zaradi česar so v ospredje prišle druge vrline. »Splet nesrečnih okoliščin je bil eden od razlogov za slab konec minule sezone, a ključni je bil, da moštvo ni imelo značaja. V slačilnici ni bilo dovolj fantov, ki imajo pokončno držo, so trmasti, moštveni, tekmovalni. Ko si preveč odvisen od tujcev, ni dobro,« je obrat v selekciji in k igralcem, ki zagotavljajo tudi osebnostne odlike, pojasnil trener Zoran Zeljković. Ljubljančan je vesel tudi Hadžićevega prihoda.

»Prišel je tudi na mojo željo. Prijatelja sva in že dolgo se poznava. Kako bova sodelovala? Odlično. Tukaj je, pomagal bo v strokovnem delu, preučeval in iskal igralce in še marsikaj drugega. Velika okrepitev je,« je razblinil vse neznanke 43-letni Jaršan, ki ima med vsemi kolegi v 1. SNL najdaljši neprekinjen trenerski staž. Koprčane bo vodil že tretjo zaporedno sezono. Hadžić, ki je bil Zeljkovićev tekmec za trenerski stolček, je tudi nekakšen mirovnik in posrednik med pogosto preveč čustvenim predsednikom in moštvom. »Koper ima veliko potenciala. Toda velja biti potrpežljiv. Ne gre vse čez noč, potrpljenje je tudi odlika,« opozarja 54-letni Ljubljančan.

Okrepitev z nemškimi geni

Med novinci najbolj izstopa povratnik v 1. SNL Nik Omladič. »Nik je osem sezon igral v Nemčiji. Tako dolgo ne moreš igrati v tujini, če nisi odličen profesionalec in močna osebnost. On je prava okrepitev,« je pojasnil izbor 33-letnega Velenjčana in plejmejkerja, kakršnega so Koprčani močno pogrešali v prejšnji sezoni. Drugi presenetljivi novinec je stari znanec, napadalec Nardin Mulahusejnović, ki je dolžnik predvsem sebi. Tretji je otrok Kopra, ki bo pri 34. letih prvič igral za člansko moštvo v 1. SNL, vratar Jan Koprivec. Pot v člansko konkurenco si bo poskušal utreti tudi domači fant, 18-letni Enej Marsetič, ki se je vrnil po dveletni izkušnji v Italiji. Ob starih, preverjenih silah, med katerimi komaj čaka na nove bitke rekonvalescent Maks Barišić, in tujih novincih, ki jih je izbral športni direktor Ivica Guberac, je koprska nova podoba zelo obetavna.

Kako konkurenčni bodo, bo v veliki meri razkrila že prva tekma sezone, derbi z Olimpijo. Pri predsedniku Gubercu in Koprčanih gostovanja zeleno-belih vedno pomenijo nekaj več, nekaj posebnega in takrat so strasti na robu.

»V Kopru je vselej pritisk, ki je dober za vse, za trenerja in še posebej za igralce. Ta bo kvečjemu pozitivno vplival na nas,« je ob prepričanju, da bodo v novi sezoni boljši, zatrdil Zeljković. Ali so pričakovanja realna, bo delno moč oceniti tudi v četrtkovi prijateljski tekmi s hrvaškim prvakom Dinamom na Brdu pri Kranju.