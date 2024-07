Kolajno je odnesel videosodnik, ne brzice

V izjemni kulisi polnih tribun prenovljenega veslaškega stadiona na podeželju, dobrih 40 kilometrov od središča Pariza, je kanuist Benjamin Savšek lovil še drugo olimpijsko odličje v slalomu na divjih vodah v karieri. Po zlatu v Tokiu je bil znova v krogu favoritov, a je tokrat vmes posegel videosodnik, ki je Savšku pripisal 50 sekund kazni zaradi domnevno namernega odmikanja vrat. Če bi Beni dobil le pribitek dveh sekund za dotik vratc, bi se Slovenija veselila prvega odličja na pariških igrah.

»Težko se sprijaznim s to odločitvijo, sem precej razočaran. Zagotovo nisem namerno odrinil vratc, mogoče sem nekoliko preveč napadel ta vrata in val me je privzdignil, zadel sem kol in nato sem moral veslo nekako spraviti skozi vratca, da sem lahko nadaljeval. Sodnik je to ocenil kot namerno odmikanje vratc za kazen 50 sekund, tega ne morem razumeti,« je bil vidno potrt Savšek, čeprav je minilo kar nekaj časa, preden je prišel skozi mešano cono. Razumljivo, tudi tuje medije je zanimalo, zakaj natanko je nosilec zlatega odličja iz Tokia ostal praznih rok.

Savšek še vedno uživa v veslanju, a o prihodnosti še ne želi govoriti. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Po dotiku vratc je Savšek nadaljeval v svojem ritmu, v drugi polovici je še nekoliko bolj pritisnil na plin in ob prihodu v cilj prevzel vodstvo, a se je ob njegovem imenu izpisala zlovešča zvezdica, čez dobro minuto pa še pribitek 50 sekund. Savškov čas bi bil dovolj za bron in cilj 37-letnika bi bil izpolnjen … »Takšna sporna odločitev se mi ni zgodila prvič v karieri, res je težko, ko se ti zgodi na tako pomembni tekmi. Sodnik pri vratcih je med vožnjo dosodil navaden dotik, zato sem nadaljeval na polno, potem pa je vmes posegel videosodnik,« je Savšek pojasnil, kako je sporne trenutke doživljal v čolnu in potrdil, da niti razmišljal ni o tem, da ga lahko doleti najhujša kazen.

Domače slavje

Skušali so posredovati tudi Benijevi trenerji, Iñaki Gomez je skušal priti do videosodnika, da bi dobil vsaj pojasnilo. »Stežka so mi dali razlago, da je Benjamin namerno odrinil vratca, s čimer se ne morem strinjati. To je res neverjetno, a na odločitev pritožba ni mogoča, tako da preprosto nismo mogli storiti nič več,« je pojasnil Gomez.

Novi olimpijski prvak v kanuju je postal Francoz Nicolas Gestin. FOTO: Molly Darlington/Reuters

13 let mlajši od Savška je novi olimpijski prvak, domačin Nicolas Gestin.

Pred številnimi reprezentančnimi kolegi, skozi ves dan ga je podpirala Eva Terčelj, finale so obiskali tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, kolesarski selektor Uroš Murn, ob progi je bil tudi olimpijski veslaški prvak Iztok Čop, je Savšek potrto obžaloval priložnost, ki je ostala na brzicah (in na zaslonu videosodnika). Na tribunah je medtem odmevala Marseljeza, domači adut Nicolas Gestin je bil za razred boljši od konkurence, zlato je osvojil z več kot petimi sekundami prednosti. »Lahko mu le čestitam, bil je neverjeten, s to progo je opravil brez napak in je zasluženo osvojil zlato,« se je mlajšemu francoskemu kolegu priklonil Savšek.

Gestin bo imel v karieri še nekaj olimpijskih priložnosti, morda lahko ponovi dosežek rojaka Tonyja Estangueta, ki je olimpijski prvak postal trikrat zapored, medtem ko je Savšku zadnji vlak bržkone že odpeljal. »Olimpijske igre so le enkrat na štiri leta, sicer še vedno rad tekmujem in uživam v veslanju, a bomo videli … Zdaj ne želim gledati toliko v prihodnost, to razočaranje bo gotovo še prišlo za menoj,« je črto pod olimpijski nastop, ki Sloveniji ni prinesel željenega in pričakovanega prvega odličja, potegnil Savšek.