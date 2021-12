Kobayashiju 22. zmaga v karieri, Lanišek najboljši Slovenec

Japonec Ryoyu Kobayashi (306,0) je zmagovalec druge posamične tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Drugi je bil Nemec Karl Geiger (293,8), tretji pa Norvežan Marius Lindvik (293,5). Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbel Anže Lanišek (279,3), ki je bil sedmi.

To je bila 22. zmaga v karieri za Kobayashija, nekdanjega dobitnika velikega kristalnega globusa (2018/19). V drugi seriji je bil prepričljivo najboljši in ugnal Geigerja. V soboto je bil vrstni red na vrhu obraten. Lanišek je v finalu skočil 132 m in za las zaostal za Halvorjem Egnerjem Granerudom (279,5), ki je v finalu pridobil kar 16 mest in končal kot šesti. Je pa najboljši slovenski skakalec to zimo vseeno pridobil tri mesta, bil sedmi in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Vodilni je še naprej Geiger, ki ima 594 točk, po zmagi pa se mu je na manj kot 100 točk zaostanka približal Kobayashi (496).

Kaj pa ostali naši?

Drugi najboljši Slovenec je bil tokrat Cene Prevc (265,9), ki je v drugo zmogel 129,5 m. V finalu je pridobil sedem mest in tekmo sklenil kot 13. Hitro je moral v drugi seriji na zaletno rampo Timi Zajc (259,2). Z 29. mesta se je po 129,5 m dolgim skokom prebil do 17. V soboto je bil na prvi posamični tekmi v Švici tretji za prve stopničke po marcu 2020 v Lillehammerju. Lovro Kos (221,2) je po ponesrečenem nastopu v drugi seriji osvojil točko za 30. mesto. Mesto pred njim pa je po prav tako skromnem drugem skoku končal Peter Prevc (232,3). Že po prvi seriji je izpadel Domen Prevc, ki ne najde prave forme. Zmagovalec tekme za svetovni pokal v Engelbergu v sezoni 2016/17 je zasedel 47. mesto.

Karavana smučarskih skakalcev se bo konec leta podala v Oberstdorf, kjer se bo 28. decembra s kvalifikacijami začela novoletna turneja.