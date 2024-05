Lovec od daleč spremljal, kako se je medvedka mučila: Za mladiča je bil zid previsok (VIDEO)

Lovec Josip Iskra iz Novokračin se je v četrtek kmalu po poldnevu vozil proti Ilirski Bistrici, ko je pri Ribnici zagledal medvedjega mladička. Bil je samcat, jokal je nemočen na vrhu betonskega zidu. Izkušenemu lovcu je bilo takoj jasno, da medvedka ni daleč. Res je kmalu pritekla iz goščave z druge strani ceste, pri čemer je opazil, da ima tam še enega medvedka. Skočila je na škarpo in z nje, da bi ga poučila, kaj naj stori. »Za malega medvedka je bil zid previsok, ni se upal skočiti,« nam je povedal Iskra.

Medvedka je bila vsa iz sebe, nobenega ni hotela pustiti. Opazoval je njen trud reševanja mladička, a zaradi lastne varnosti in ker je bil popolnoma sam, drugače ni mogel pomagati, kot da je poklical na pomoč 112. Zvečer se je prestrašeni mladiček le skobacal s škarpe, o čemer je Iskro obvestil njegov lovski prijatelj.

Josip Iskra FOTO: Josip Iskra

»Mislim, da je šlo za mlado medvedko in njen prvi naraščaj. Izkušena bi ga prijela z gobcem in z njim vred skočila s škarpe, prav tako medvedkov čez dan ne bi peljala čez zid in cesto,« pojasnjuje sogovornik. Konec dober vse dobro, a težko mu je bilo pri srcu, ker se je čudovita medvedja družina trpinčila cel dan. Po drugi strani pa je dokazal, da lovci niso »samo strelci«.

Policisti koprske policijske uprave so istega večera javnost obvestili, da občani opažajo medvedko z mladičem, ki se potika po tamkajšnjih cestah. Tudi občanka jih je obvestila, da je na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico pri Mali Pristavi na cesti uzrla medvedko z mladiči. Policisti so območje nemudoma, vendar medvedke niso nikjer opazili. Višjega policijskega inšpektorja PU Koper Lorisa Čendaka smo vprašali, kaj bi se zgodilo z živalmi, če bi ju našli. Ta je zagotovil, da glede na to, da nihče ni bil ogrožen, bi medvedki zgolj pomagali nazaj v njeno okolje.

»Ob 20.36 smo bili s strani drugega občana obveščeni, da je na isti lokaciji v Mali Pristavi na cesti ponovno opažena medvedka z mladičem. Nekdo od občanov naj bi medvedko tudi fotografiral. Policisti so ponovno pregledali območje, vendar tudi tokrat medvedke niso opazili,« navajajo policisti. O pojavu medvedke z mladiči so bili obveščeni tudi lovci, ki so pregledali območje. Predsednik Postojnsko Bistriške zveza lovskih družin Božidar Štemberger nam je povedal, da je včeraj niso iskali več, saj se ni zgodilo nič nenaravnega. »Medvedka je bila na cesti izključno zaradi mladička. Slednji sprva ni zmogel preplezati škarpe ob cestišču, zato se je tam zadrževala, dokler mu ni uspelo preplezati betona.«

Glede na več obvestil o pojavu medvedke z mladiči, vse krajane Male Pristave in krajane sosednjih naselij Ribnica, Šmihel in Nardin, kljub temu da je možnost srečanja z medvedko majhna, lovci in policisti opozarjajo na njihovo pozornost in previdnost, predvsem pri sprehodih v naravi. Štemberger poudarja, da je pri strmenju ali morebitnem fotografiranju potrebna izjemna opreznost.