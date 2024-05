Labirint je simbol rasti

Labirint je starodavni simbol, zasnovan, da nam pomaga pri procesu notranje rasti in razvoja. Predstavlja potovanje v svoje središče in nazaj v svet – dobesedno in v prenesenem pomenu. Povezan je s spiralo, ki predstavlja življenje in kreacijo, ter štirimi stranmi neba, ciklusom časa in duhovno iniciacijo, stik z virom, duhovno pot in napredek.

Labirinte najdemo v številnih kulturah. Danes nam služijo kot orodje za meditacijo in zdravljenje. Hoja po labirintu je preprosta – samo vstopite vanj in sledite označeni poti. Ali pa ne. Sprostite pričakovanja, odprite srce in se prepustite notranjemu vodstvu. Ko hodimo po njem, z vsakim obratom gledamo v drugo smer, v čemer je njegova moč. Ko napredujemo, se spominjamo, kako smo pridobivali modrost in znanje. Ko odhajamo iz njega, nesemo s sabo božansko povezavo, ki smo jo začutili v njem.