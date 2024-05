Materialno je manj več

Z boljšimi nakupovalnimi navadami ne koristimo le okolju, temveč tudi svojemu bančnemu računu. Želja po osvoboditvi pritiskov potrošniške družbe je v okviru lagoma, švedske filozofije bolj ubranega in harmoničnega bivanja, porodila gibanje navdušencev nad 'razprodajo vsega' svojega imetja, tudi domov, da bi se odpravili iskat dogodivščine, svobodo in notranji mir. Malo manj skrajni so minimalisti, ki se prav tako marsičemu odrekajo, na facebooku pa se je pojavil izziv mesečnega progresivnega čiščenja, pri katerem prvi dan odvržemo en predmet, nato dva … Vse do 469.

Prednosti življenja z manj stvarmi so, da se odprogramiramo vzorcev potrošniške družbe. Nakupovanje vas bo manj privlačilo, ko se znebite navlake, pa boste imeli tudi več prostora in boste hitreje našli, kar iščete. Hkrati nas spokojen prostor pomirja in spodbuja ustvarjalnost; ko se otresemo nepotrebnega, dajemo prednost novim doživetjem, ne materialnemu. Taka čuječnost prinaša močan občutek svobode.