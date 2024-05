Ideja za izlet: Planina pod markantnim vrhom (FOTO)

Ko se zapeljemo na Gorenjsko, naš pogled na severu pritegne mogočna piramida Storžiča, ki se dviga naravnost iz ravnine Ljubljanske kotline. Na pobočjih te mogočne gore najdemo vrsto pašnih planin. Danes se odpravimo na Malo Poljano.

Zapeljemo se iz Kranja proti Preddvoru in nato proti zahodu do vasi Povlje, že precej visoko v pobočju. Nad vasjo je manjše parkirišče in začetek naše poti. Nekaj časa gre markirana pot sorazmerno položno navzgor, potem pa se strmina poveča. Po dvajsetih minutah se na desno odcepi pot za planini Velika Poljana in Javornik, mi pa napredujemo kar naravnost in se strmo vzpenjamo.

Pot se precejšen del vzpenja ob robu precej divjega hudournika, a nekako gre. Po uri in pol se svet odpre in strmina se položi. Znajdemo se na precej velikem sedlu med Storžičem na desni in Tolstim vrhom na levi strani. Na planini Mala Poljana sta dve zgradbi: precej velik hlev za živino in majhen, a prav idiličen planinski dom. Vse skupaj na višini 1325 metrov. S pašnikov se odpre lep razgled proti jugu na Ljubljansko kotlino.

Planina je tudi izhodišče in križišče več planinskih poti. Prek severne strani se pot spusti do Doma pod Storžičem, na vzhod nas prek Psice popelje na vrh Storžiča, ki pa je v zgodnji pomladi še dostikrat zasnežen. Tako je morda bolje, da se povzpnemo proti zahodu na podoben, 1725 metrov visok Tolski vrh, najvišji vrh v grebenu Kriške gore.

Do vrha je s planine še uro hoda. Pot se zlagoma vzpenja. Nekje na polovici se nam pridruži markirana pot z vasi Gozd na pobočju Kriške gore. Ves čas se dvigamo po gozdu, le tik pod vrhom se dvignemo nad gozdno mejo. Na vrhu nas pričaka prelep razgled po Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah pa seveda Ljubljanski kotlini globoko spodaj in Julijskih Alpah na drugi strani kotline.

Vzpon na Malo Poljano je vzpon na prelepo planino pod markantnim vrhom Storžiča. Potrudimo se torej in si oglejmo gore v njihovi najlepši podobi.

