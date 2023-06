Kekova četa v polnih Stožicah proti Danski (0:0)*

Slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah igral četrto tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Po uvodnih dveh zmagah je v petek izgubila na Finskem, zdaj pa jo čaka prvi favorit skupine H - Danska. V skupini, v kateri imajo štiri ekipe po šest točk, je vsaka tekma pomembna.

Boj za pot v Nemčijo hud

V skupini H imajo po šest točk Danska, Finska, Kazahstan in Slovenija, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP vodita prvi dve mesti v skupini. Boj za pot v Nemčijo bo tako hud.

Čeprav Danci veljajo za favorite v skupini, pa jim je doslej spodrsnilo v Kazahstanu, tudi v petek pa so nekoliko srečno prišli do zmage proti Severni Irski. To govori, da bi izbranci Matjaža Keka v polnih Stožicah lahko povzročili težave gostom s severa Evrope.

Kot pravita Kek in Benjamin Šeško, bosta za to nujni osredotočenost in agresivnost. Ima pa Slovenija težave z virozo v ekipi, tako da bo danes jasno, kdo bo pripravljen za tekmo, na kateri želijo Slovenci loviti izgubljene točke iz Helsinkov.