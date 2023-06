Kek potrdil: Z Dansko po helsinške točke

Najboljše reprezentance v Evropi bodo drevi (20.45) prestavile v višjo prestavo v boju za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Zadnje dejanje pred odhodom na poletne počitnice pogosto tlakuje pot za nadaljevanje kvalifikacij, česar se zavedajo tudi izbranci slovenskega selektorja Matjaža Keka. Drevišnji nogometni spektakel v razprodanih Stožicah zato ponuja idealno priložnost za zgodovinski skalp Slovencev.

Slovenija namreč v štirih tekmah še ni premagala Danske, morebiten nocojšnji podvig bi sodil med največje zmage v zgodovini samostojne Slovenije. Tudi Kek in njegov obetavni ostrostrelec Benjamin Šeško se zavedata, da v petek zvečer v Helsinkih ni šlo po načrtu in da bo treba drevi pokazati veliko več.

»Za nas nogometaše je vedno najlepše igrati proti reprezentancam, kakršno ima Danska. Gre za izjemno kakovostno ekipo, ki ima vrhunske igralce na vseh igralnih položajih. Pridejo tekme, ko ti ne steče kljub priigranim priložnostim, kot denimo nam na Finskem, in pridejo obratni večeri. Verjamem, da je lahko tako tudi za nas proti Danski, obenem pa se zavedam, da bomo morali pokazati še več moči v dvobojih kot v Helsinkih,« je modro ocenil položaj Slovenije mladi up Salzburga oziroma Leipziga, ki je konec maja dopolnil 20 let.

Težave z virozo

Matjaž Kek ima v kartoteki štiri desetletja več, sodi med najbolj izkušene poznavalce nogometne igre pri nas, gotovo se zaveda, da se njegova ekipa nahaja na prelomnici. Na voljo ima le še eno tekmo s San Marinom, vse preostale bodo »li-la«, kot radi rečejo nogometaši. Tudi zaradi tega bi bilo še kako dobro nocoj iztržiti najmanj točko in ohraniti v nizkem startu tudi Dance – to pomeni, da bi morali Vikingi v naslednjih tekmah drugim jemati točke, kar bi bilo po godu Slovencem.

Kek je razkril, da imajo podobne težave kot Jon Gorenc Stanković – virozo – še nekateri v slovenskem taboru in bo posledično šele na dan tekme vedel, koga bo poslal v ogenj z Danci. »Imamo širok nabor igralcev, v tem primeru bo dobil priložnost kdo drug. Vemo, kdo je prišel v Ljubljano, Danska je ekipa svetovnega formata, poglejte le njeno tržno vrednost,« je o 300 milijonov dražjem tekmecu (390:90) povedal Kek in dodal: »Nimamo izbire. Točke, ki smo jih izgubili v Helsinkih, moramo iskati proti Danski.«