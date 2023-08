Katalonski kaos skoraj odnesel Rogliča

Prireditelji 78. Vuelte so bili pred startom v Barceloni najbolj zaskrbljeni zaradi izjemno visokih temperatur, ki so se gibale okoli 40 stopinj Celzija, in napovedanih protestov zagovornikov katalonske odcepitve, a je največja preglavica padla z neba. Uvodni etapi sta se v močnih nalivih sprevrgli v popoln kaos, v katerem je na srečo ne prevelik davek plačal tudi slovenski adut Primož Roglič.

V ugodnih vremenskih razmerah bi Roglič morda že po uvodnih etapah nosil rdečo majico vodilnega, kot mu je to že uspelo v letih 2020 v Baskiji in letos kasneje v Burgosu. Teren mu je bil pisan na kožo, Vuelta se je začela z ekipno vožnjo na čas, v kateri je njegova Jumbo Visma praviloma najmočnejša, 2. etapa je v zaključku prinašala vzpon na Montjuic, na katerem je letos že blestel na poti do zmage na dirki po Kataloniji.

A razmere niso bile običajne, bile so na meji regularnosti že v uvodni vožnji na čas, na kateri so bile ceste mokre za vse ekipe, za tiste, ki so se nanje podale kot zadnje, pa so bile zaradi mraka slabo vidne. Presenetljive zmage se je veselila ekipa DSM, ki je kolesarila še pri dnevni svetlobi, Jumbo Visma je bila šele na 11. mestu, 32 sekund za najhitrejšimi, saj jo je zaustavila tudi počena zračnica drugega kapetana Jonasa Vingegaarda.

Kljub temu je bil v cilju Roglič nasmejan, lanski šampion Vuelte Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) pa ni izbiral besed pri kritikah na račun prirediteljev. Ti so se tudi naslednji dan znašli med tnalom in nakovalom. V Barceloni je deževalo še bolj, tako da brez pretiranega tveganja ni bilo mogoče izpeljati celotne etape.

Na tleh Roglič in Govekar

Najprej so želeli dirko v skupnem seštevku nevtralizirati na vrhu vzpona na Montjuic, 3,6 km pred ciljem, nato pa so prisluhnili zahtevi kolesarjev o nevtralizaciji 9 km pred ciljem, pred vstopom v zaključni krog.

Kljub temu padcev ni manjkalo, vsako krožišče je bilo kot drsalnica in okoli 35 km pred ciljem se je na tleh znašel tudi Roglič. Zasavski as se je brez vidnih posledic hitro pobral. Takšne sreče ni imel njegov mladi rojak Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je krvavel iz komolca, podobno kot presenetljivi prvi nosilec rdeče majice Italijan Lorenzo Milesi (DSM), ki je po padcu ostal daleč v ozadju. Novi vodilni je postal njegov rojak Andrea Piccolo (Education First), ki je kot ubežnik točko nevtralizacije prečkal pred glavnino. Tako kot vsi glavni favoriti pa se ni vpletel v boj za zmago, ki jo je slavil Danec Andreas Kron (Lotto Dytny).

Vsi v karavani upajo, da se bo z jutrišnjo 3. etapo začela prava Vuelta, Rogliča in tekmece čaka prva gorska preizkušnja s ciljem v smučarskem središču Arisnal v Andori.