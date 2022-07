Kakšen zaključek: Pogačar v foto finiš, Roglič na tretjem mestu (FOTO)

Dirka po Franciji vsak dan znova poskrbi, da slovenski navijači skačejo do stropa. Tokrat je za napet zaključek poskrbel nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki je v zadnjih metrih za veličastno zmago strl Vingegaarda. S tem je še povišal prednost v skupnem seštevku.

Za zmagovit zakljček pa je poskrbeč še en slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki je zasedel tretje mesto. Za Pogačarja (UAE Team Emirates), ki so ga na vrhu ciljnega vzpona pričakali starši ter zaročenka Urška Žigart, je bila to 42. zmaga v karieri in osma na dirki po Franciji. Obenem je bila to druga zaporedna etapna zmaga, potem ko je vse najboljše ugnal že v četrtkovi najdaljši etapi 109. izdaje Toura.