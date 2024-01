Kaja Juvan zablestela, Tamari Zidanšek ni šlo po željah

Potem ko je za uvod v letošnje odprto prvenstvo Avstralije, tradicionalno uvodni turnir sezone za grand slam v tenisu, najbolj odmeval izjemen dvoboj prvega favorita Novaka Đokovića z novim hrvaškim čudežnim dečkom Dinom Prižmićem, je drugi dan prinesel slovenski premieri.

V tej je zablestela Kaja Juvan z gladko zmago proti Rusinji Anastasiji Potapovi s 6:1, 6:4 in se bo v naslednjem krogu pomerila z njeno rojakinjo, kvalifikantko Anastasijo Zaharovo. Povsem pa so se sesuli načrti Tamari Zidanšek, ki je izgubila z Argentinko Nadio Podorosko z 1:6, 0:6.

Tamara Zidanšek se je morala od turnirja zelo hitro posloviti. FOTO: Borut Živulovič, Reuters

Slovenska bera je bila za uvod odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu polovična. Juvanova je za zmago proti 23. nosilki Anastasiji Potapovi potrebovala le eno uro in 11 minut in potrdila zares dobro pripravljenost, o kateri je bila prepričana že pred prihodom na ta prvi turnir za grand slam v sezoni.

»Dejansko sem v Barceloni prestala kakovosten trening. Napredovala sem glede telesne moči in tudi svoj tenis dvignila na višjo raven,« nam je dejala po tem uspešnem startu v Melbournu, kjer jo spremlja vsa njena ekipa na čelu z glavnim trenerjem Oscarjem Serranom Gamezom, strokovnjakom za telesno pripravo Miranom Kotnikom in tudi novo fizioterapevtko iz Barcelone. V izjemno podporo ji je na prizorišču tudi brat Mark.

Sicer pa se je za uvod, tako kot seveda vsi drugi udeleženci prestižnega turnirja, morala privaditi na visoke temperature. »Ni kaj, res je bilo na igrišču vroče, zdelo pa se mi je, da sem bila bolj zbrana od tekmice. Poskusila sem ohranjati ritem, Anastasija pa je storila več napak,« je strnila misli o uspešni premieri, po kateri jo čaka naslednja ruska igralka, vnovič Anastasija – tokrat Zaharova. Ta še zdaleč v teniškem svetu nima takšnega ugleda kot Kajina uvodna tekmica.

Igralka, doma iz Volgograda, je kot 21-letnica dve leti mlajša od Ljubljančanke, ki se bo seveda zdaj temeljito pripravila za to novo nalogo: »Takole bi o Zaharovi zelo težko kaj rekla, saj njenega tenisa ne poznam podrobno. Upam seveda na najboljše.« Kaja Juvan je tako dobre volje zapuščala igrišče, drugače je bilo s Tamaro Zidanšek, ki se tako od Melbourna poslavlja že po uvodnem nastopu.

Melbourne ni Wimbledon Drugi dan turnirja za odprto prvenstvo Avstralije sta med nosilci Rus Danil Medvedjev in Američanka Coco Gauff napredovala v drugi krog. V Melbournu sta zmagala tudi Grk Stefanos Tsitsipas in domačin Alex de Minaur. Nastope sta po prvem krogu že presenetljivo končali zmagovalka Wimbledona, Čehinja Marketa Vondroušova, in povratnica Naomi Osaka.

Brez izhoda iz labirinta

Po izidu sodeč je bila od nje prepričljivo boljša Argentinka – 6:1, 6:0. Podobno kot v Kajinem primeru je tudi ta dvoboj trajal dobro uro, natančneje 75 minut, naša igralka zlepa ni našla poti iz zapletenega labirinta. »Pridejo takšne tekme in dnevi, ki so za pozabo. Takrat ti prav nič ne gre, kot si si začrtal,« je poudarila 26-letna Konjičanka, ki sicer ostaja prepričana, da končni izid še zdaleč ne razkriva realnega razmerja moči: »Seveda sem si želela preskočiti uvodno oviro, moram pa priznati, da je bila tekmica že od uvodnih minut zelo močna.

In ko je vodila s 3:0 in pozneje še s 4:1, je postala še bolj samozavestna. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi takrat izenačila in izid tudi zasukala, saj sem bila dejansko blizu, pa tega pač ni bilo. Nisem našla pravega ritma, tekmica je nadzorovala mojo igro ...«

Kakorkoli, za Tamaro Zidanšek se je odprto prvenstvo Avstralije, na katerem se je pred dvema letoma uvrstila v 3. krog, tokrat hitro končalo. »Zdaj se bom potrudila, da me to ne bi preveč potrlo,« je sklenila.