Jumbo-Visma tokrat enotna, Roglič ohranil tretje mesto

Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 18. etape dirke po Španiji. Lanski zmagovalec je bil najboljši iz ubežne skupine, potem ko je že pred časom izgubil vse možnosti za skupno zmago. Trojica Jumbo-Visme je ostala na prvih treh mestih. Slovenski as Primož Roglič je ohranil tretje mesto, vodstvo pa Američan Sepp Kuss.

Za Belgijca, ki je napadel 29 km pred ciljem ob prvem prečkanju vzpona Puerto de la Cruz de Linares, je bila to jubilejna 50. zmaga v poklicnem kolesarstvu in tretja na letošnji dirki po Španiji. Najboljši je bil še v tretji in 14. etapi.

V petek bo na sporedu ravninska etapa od La Baneze do Iscarja (177,1 km). V njej bodo po vsej verjetnosti na vrsto prišli sprinterji, ki so se morali v zadnjih dneh umakniti kandidatom za skupno uvrstitev ter ubežnikom.