Jasno je, kdo je glavni v Milanu

MILANO • »Vsi hudiči tega sveta navijajo za Milan,« se je glasil transparent, ki je visel z južne tribune nabito polnega stadiona San Siro, ki je gostil uvodni polfinalni obračun nogometne lige prvakov med Milanom in Interjem. Navijači rdeče-črnih so pripravili peklensko vzdušje, nogometaši Interja pa so jim pripravili hladen tuš in v le 11 minutah tlakovali pot do zmage z 2:0.

Inter je dvoboj začel silovito, nagrada je prišla v deveti minuti, junaka sta bila Hakan Čalhanoglu z odlično podajo iz kota in diamant Edin Džeko, ki je z volejem okrog Davideja Calabrie žogo pospravil pod prečko Mika Maignana. Šok na San Siru se še ni dobro polegel, ko je semafor že kazal 0:2, novo napako obrambe je izkoristil Henrik Mhitarjan

»Odigrali smo fantastičen prvi polčas, a rezultat na semaforju glede na našo premoč ni dovolj visok,« je Interjev trener Simone Inzaghi ocenil predstavo svojih varovancev. Povsem drugače je bilo v taboru Milana, njihovo mizerno predstavo je dobro povzel nekdanji branilec Manchester Uniteda Rio Ferdinand: »Igralci Interja so na igrišče pritekli kot sprinterji na olimpijskih igrah, na drugi strani pa so imeli igralci Milana tremo, strah jih je bilo velike priložnosti.« Milan je v drugem polčasu jalovo napadal, mreže se niso več tresle in Inter je pred povratno tekmo na istem stadionu favorit za napredovanje v finale lige prvakov.