Indijsko zmagoslavje

Devetindvajsetletni indijski velemojster Vidit Santoš Gudžrati je zasluženi zmagovalec letošnjega najmočnejšega odprtega turnirja na britanskem otoku Man.

Z zmagama v zadnjih dveh krogih je v enajstih partijah edini zbral osem točk in pol, kar mu je uspelo kljub presenetljivemu porazu v prvem krogu. Z uspehom kariere si je poleg 80 tisoč ameriških dolarjev nagrade za prvo mesto zagotovil tudi nastop na kandidatskem turnirju osmerice aprila prihodnje leto.

Drugo vstopnico, ki je bila tokrat na voljo za omenjeni kandidatski turnir, si je zagotovil Američan Hikaru Nakamura, ki je na drugem mestu za zmagovalcem zaostal za pol točke. Na delitvi tretjega mesta je končala peterica, med katero je imel najboljše dodatne kriterije Rus Andrej Jesipenko. V napeti bitki za končno prvo mesto in uvrstitev na kandidatski turnir je od omenjene trojice v zadnjem krogu uspelo zmagati samo Viditu, ki je bil boljši od Aleksandra Predkeja.

Nakamura je s črnimi figurami nadzoroval potek svoje partije proti še enemu Indijcu Ardžunu Erigaisiju in si je z remijem zagotovil drugo mesto, potem ko je Jesipenko doživel poraz proti četrtemu nosilcu turnirja, Nizozemcu Anišu Giriju. Slednjemu je zmaga prinesla dobre možnosti, da se na kandidatski turnir prebije po zaslugi skupnega seštevka točk turnirjev vsega leta. Zadnja, osma vstopnica bo pripadla najvišje ratingiranemu igralcu na januarski lestvici, kateri predhodno še ne bo uvrščen.

Črni na potezi

ČRNI NA POTEZI Deac – Vidit, Man 2023 S katerim taktičnim udarom je črni prišel do materialne prednosti? REŠITEV: 1…Lxe4! 2.Sxe4 S6d5. Da reši svojo damo, je beli moral vrniti figuro s 3.Sf6+ Lxf6 4.De4, črni pa je nato v nadaljevanju izkoristil prednost kmeta in dosegel pomembno zmago.

Mejnik brata in sestre

Edini slovenski predstavnik, Rus Vladimir Fedosejev, ki od letošnjega poletja nastopa za našo državo, je odigral soliden turnir in se je dolgo časa nahajal tik pod vrhom. Brez možnosti za preboj nanj je ostal šele v desetem krogu, ko je doživel poraz proti mlademu Nemcu Vincentu Keymerju in je na koncu zasedel 26. mesto med 114 udeleženci.

Tudi v ženski konkurenci je prvo mesto šlo v domovino šaha, zelo zanesljivo pa je do njega prišla 22-letna Ramešbabu Vaišali. Tako kot rojak Vidit je zbrala osem točk in pol ter končala pol točke pred Ukrajinko Ano Muzičuk na drugem in Kitajko Tan Zhongyi na tretjem mestu. Vaišali je sestra mladega indijskega zvezdnika Pragnanande in je s tokratnim uspehom poskrbela za še en mejnik, saj bosta prvič v zgodovini šaha na kandidatskem turnirju v istem ciklusu za svetovno prvenstvo nastopila brat in sestra. Pragnananda si je nastop namreč zagotovil z drugim mestom na avgustovskem svetovnem pokalu.