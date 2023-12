Huda poškodba vodilnega smučarja! S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico (VIDEO)

Francoz Cyprien Sarrazin je zmagovalec tretje smukaške preizkušnje svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanskem Bormiu v sezoni 2023/24. Drugo mesto je na progi Stelvio osvojil Švicar Marco Odermatt (+ 0,09), tretje pa Kanadčan Cameron Alexander (+ 1,23). Slovenec Miha Hrobat (+ 2,45) je tekmo končal na enajstem mestu.

Devetindvajsetletni Sarrazin je pokoril konkurenco na kultni progi Stelvio in dosegel svojo drugo zmago na tekmah za svetovni pokal po zmagoslavju na paralelnem veleslalomu v Alta Badii v sezoni 2016/17, kar je bila tudi njegova krstna na najvišji tekmovalni ravni.

Po padcu s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico

Francozu se je še najbolj približal Odermatt, ki je po današnjem drugem mestu in z novimi 80 točkami prevzel vodilno mesto tako v smukaški kot skupni razvrstitvi. V slednji ima pred zdaj drugouvrščenim Avstrijcem Marcom Schwarzem, ki so ga po današnjem padcu morali s helikopterjem prepeljati v najbližjo bolnišnico, 72 točk prednosti.

Schwarz je sicer nekaj minut ležal in po pomoči je vstal in s težavo hodil brez opore na desni nogi, preden so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Avstrijski mediji poročajo, da gre za poškodbo kolena.

V petek še superveleslalom

Bormio bo v petek gostil še tekmo v superveleslalomu, naslednja smukaška dirka pa bo 11. januarja prihodnje leto v Wengnu, takrat bodo nadomestili smuk iz Beaver Creeka. Dva dni kasneje bo na istem prizorišču v Švici še klasični smuk za pokal Lauberhorn.