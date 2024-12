Hrgota bi rad s svojimi izbranci začel udarno

S kvalifikacijami bodo danes (16.30) v Oberstdorfu prižgali zeleno luč za težko pričakovani začetek 73. novoletne turneje v smučarskih skokih, na jutrišnjo uvodno preizkušnjo (16.30) tega prestižnega tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji pa se bo poskušalo prebiti tudi pet Slovencev.

Glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota se nadeja, da se bodo Anže Lanišek (skupno 10.), Timi Zajc (14.), Domen Prevc (38.), Lovro Kos (42.) in Žiga Jelar, ki v tej sezoni še nima točk za svetovni pokal, hitro spoprijateljili z veliko napravo pod Senčno goro, ki je »orlom« s sončne strani Alp v preteklosti povzročala nemalo težav. Na koncu koncev je to edina skakalnica, na kateri Slovenci še niso okusili slasti zmage. Še najbolj se ji je z drugim mestom davnega leta 1961 približal Božo Jemc, ki je za finskim zmagovalcem Einom Kirjonenom zaostal za sedem točk.

Robert Hrgota verjame, da bodo njegovi varovanci že na novoletni turneji stopnjevali svoje nastope. FOTO: Matej Družnik

Hrgota je pred odhodom na skrajni jugozahod Nemčije izrazil tudi upanje, da bi bili na prvem vrhuncu predolimpijske zime 2024/25 ekipno močnejši, kot so bili v uvodnem mesecu tekmovanj na najvišji ravni. »Ocena naših dosedanjih nastopov v tej sezoni ni najboljša. Takšen ni bil niti start v Lillehammerju, čeprav je bil tam Anže na prvi preizkušnji šesti, na kar se je že pozabilo. Na žalost je slab ekipni vtis 'umazal' ta dosežek. Na Norveškem smo imeli res precej težav, nekatere stvari so nas vrgle iz tira, ki nas ne bi smele. Zaradi tega se nismo najbolje znašli. V Ruki je bilo nato na prvi tekmi že precej bolje, na drugi pa je bolj kot vreme preizkušnjo uničilo tekmovalno razsodišče. V Visli smo se začeli spet počasi sestavljati,« je dal slovenski selektor jasno vedeti, da tudi sam ni zadovoljen z dosedanjim izkupičkom.

Resda naše moštvo v pokalu narodov zaseda četrto mesto (točke so doslej osvojili skakalci iz 15 držav), toda njegov zaostanek za najboljšimi je že velikanski. Slovenija namreč za vodilno Avstrijo zaostaja že za 2127, za drugouvrščeno Nemčijo za 1277 in za tretjeuvrščeno Norveško za 657 točk, medtem ko ima pred petouvrščeno Švico zgolj 23 točk naskoka.

Toda Hrgota ostaja optimističen, pri čemer stavi tudi na to, da so naši skakalci običajno svoje nastope stopnjevali v drugem delu sezone. »Zadnji treningi so pokazali, da sta Anže in Timi potrebovala še določene nastavitve pri sebi. Koščki se pri njima počasi vendarle sestavljajo v mozaik. Oba sta lahko zelo močna in prava nosilca moštva. Prepričan sem, da je le še vprašanje časa, kdaj se jima bo vse pokrilo za stopničke. Toda ne moremo in tudi ne smemo izsiljevati rezultata, ta je vedno potrditev dela,« je pojasnil 36-letni Velenjčan.

Na veliko veselje nemških navijačev je v Oberstdorf v rumeni majici pripotoval Pius Paschke. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

V pičlem mesecu že dvakrat padel

Zelo turbulentno sezono je imel doslej najmlajši od bratov Prevc, ki je v pičlem mesecu dni doživel dva grda padca – v Lillehammerju in Titisee-Neustadtu, kjer je prejel močan udarec v glavo. »Zdaj se lahko šalimo, toda ko se zgodi kaj takšnega, je lahko hitro kaj zelo narobe. Na srečo pri Domnu ni bilo nič hujšega, če odmislim lažji pretres možganov in krvavitev iz nosa. Zaradi tega je toliko bolj impresivno, da je že 24 ur pozneje prikazal dva zelo lepa skoka in se z njima približal najboljši dvajseterici (22.). Včasih zna biti pritisk na gumb za reset nadvse dobrodošel,« je slikovito opisal Hrgota in glede Kosa pripomnil, da sta ga že v Lillehammerju precej vrgli iz tira startna klop in zaletišče, morda pa tudi sam pristop k tekmi ni bil pravilen. »Lovro se je medtem umiril, postavil določene temelje in spet našel svoj način skakanja, tako da v nadaljevanju od njega pričakujem višjo raven,« je poudaril glavni trener. Kot zadnji si je mesto v slovenski ekipi za novoletno turnejo priskakal Žiga Jelar, ki je bil v internih kvalifikacijah boljši od Žaka Mogla.

»Žiga je na treningih prikazal že lepe skoke. Želimo so, da bi nadaljeval v takšnem ritmu in svoje najboljše nastope ponovil tudi na tekmah med elito,« si je zaželel Hrgota in na vprašanje o cilju za prvi vrhunec sezone kot iz topa izstrelil, da je to vedno zlati orel. »Kot sem že rekel, se raven skakanja dviguje in z njim tudi samozavest. Ocenjujem, da smo na pravi poti. Zaradi tega gremo lahko samozavestni na turnejo. V zadnjih letih se nam je sicer največkrat zalomila prva tekma, to velja še zlasti za Anžeta. Prav zato si zanj in za Timija želim, da bi jima v Oberstdorfu uspel dober start, da bi obdržala stik z najboljšimi. Želim si, da bi začeli udarno,« je pred odhodom v Oberstdorf še dejal glavni in odgovorni v slovenski skakalni reprezentanci.