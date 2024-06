Groenewegen lovi Mervarja

Jubilejna, 30. dirka po Sloveniji se je začela s sprintersko bitko, ki se je ne bi sramovala nobena preizkušnja svetovne serije. V Ormožu je Dylan Groenewegen (Jayco Alula) ugnal Alexandra Kristoffa (Uno-X) in Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenci niso bili pri vrhu, najvišje se je z 18. mestom uvrstil 19-letni Anže Ravbar (UAE), a naši kolesarji so vseeno krojili razplet uvodne etape od Murske Sobote do Ormoža. Luka Mezgec je Groenewegnu do zmage pomagal, čeprav je 22 km pred ciljem grdo padel.

Kronološko je bil prvi domači junak Matic Žumer (Sava Kranj), ki se je tako kot Aljaž Turk (Adria Mobil) podal v pobeg dneva, ki je karavano peljal tudi na Hrvaško, Madžarsko in v Avstrijo, nato pa je bil v njem najbolj vztrajen, v usodo se je vdal šele 8 km pred ciljem. Ko se je nato začel boj za sprinterske pozicije, se je zdelo, da ja lanski zmagovalec dveh etap Groenewegen brez možnosti. V ospredju ga ni bilo na spregled, zdelo se je, da je ostal tudi brez Mezgeca. A je bil on tisti, ki je nizozemskega kapetana pripeljal v položaj, ki mu je omogočil 72. zmago v karieri in peto na dirki po Sloveniji.

»Finiš nam je ustrezal, lahko bi bil enak vsako leto. Etapa je bila hektična, vendar je ekipa zelo dobro opravila svoje delo. Na žalost je Luka padel, a je kljub temu opravil svoje delo, tokrat ni bil zadnji, temveč predzadnji v vlaku. To kaže na to, kako motivirana je ekipa,« je bil navdušen 30-letni Nizozemec.

To je bila njegova druga zmaga v Ormožu, že tri je slavil v Rogaški Slatini, kamor bo dirka po Sloveniji spet zavila danes. Če dobi še to preizkušnjo, se bo kot rekorder po etapnih zmagah na dirki po Sloveniji izenačil z nekdanjim novomeškim sprinterjem Boštjanom Mervarjem.