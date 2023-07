Slovenski odbojkarji: glavni cilj izpolnjen, sledi še sladica

Manj kot 24 ur po srhljivki in tesnem porazu s Poljsko so slovenski odbojkarji spet stopili na parket dvorane v Pasay Cityju. Če so bili proti prvi reprezentanci sveta v vlogi izzivalcev, jih je proti Kitajski čakalo breme favorita. Z vlogo so se brez težav spoprijeli in z zmago s 3:1 (21, 20, -24, 23) potrdili mesto med najboljšo osmerico v ligi narodov.

Iz vsake težke tekme, kakršna je sredina proti Poljski zagotovo bila, se varovanci Gheorgheja Cretuja veliko naučijo, dolgoletne izkušnje in povezanost v izbrani vrsti pa so bile ključne tudi na težki tekmi s Kitajsko. Vsi štirje nizi so bili tesni, v zadnjem je Slovenija zaostajala že s 6:12, na koncu pa vendarle izvlekla zmago, vse tri točke in vozovnico za zaključni turnir najboljše osmerice v ligi narodov.

Romunski strateg je tokrat načetega Roka Možiča pustil na klopi, namesto njega je v začetno postavo uvrstil Žigo Šterna, ki se je izkazal že na turnirju v Orleansu. Proti Kitajski je pokazal mirne živce in tekmo zaključil kot drugi najuspešnejši v naši reprezentanci z 18 točkami, še tri več je prispeval Klemen Čebulj.

Ekipna povezanost

Prva dva niza so Slovenci relativno gladko dobili, tudi v tretjem se je Sloveniji že nasmihala zmaga, a so bili Kitajci v zaključku bolj zbrani. Slab je bil tudi začetek četrtega, Slovenija je zaostajala že s 6:12, nato pa so po zaslugi odličnega Čebulja, ki je dvakrat prebil kitajski blok, vendarle ujeli priključek. V končnici četrtega niza so tekmo uspeli pripeljati do konca, po zmagi s 3:1 so vse tri točke ostale slovenske, posledično pa iz najboljše osmerice na lestvici lige narodov ne morejo več zdrsniti. Misija Gdansk, ki bo gostil zaključni turnir, je uspešno končana.

»Dobili smo tudi dokaz, da lahko tudi po velikem zaostanku zmagamo in da lahko uničimo nasprotnika z zares dobro obrambo. Imamo kakovost, da dobro sprejemamo, blokiramo in ohranjamo žogo na naši strani igrišča tudi v obrambi. Včasih so takšne tekme potrebne, saj pomagajo, da se ekipa le še bolj poveže, še dvigne samozavest glede svojih sposobnosti,« je svojim varovancem laskal Cretu.

Osnovni cilj na Filipinih je izpolnjen, a za Slovenijo šteje vsaka tekma v lovu na olimpijske kvalifikacije. V Parizu bo igralo 12 reprezentanc – prvi dve z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo jeseni, gostiteljica turnirja Francija in pa pet reprezentanc z lestvice mednarodne zveze (upoštevali bodo tudi zastopanost po celinah). Slovenija trenutno zaseda osmo mesto, vsaka zmaga bo dragocena. Prva priložnost bo že danes ob 9. uri proti aktualnim evropskim in svetovnim prvakom Italijanom.