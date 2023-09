Slovenci sesuli tudi Hrvate

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še enkrat pokazala, zakaj je med favoriti evropskega prvenstva. Krog pred koncem predtekmovanja v skupini B si je zagotovila prvo mesto, potem ko je v četrtem krogu zabeležila še četrto zmago. Z zanesljivo igro je s 3:0 (17, 18, 14) premagala Hrvaško, ki niti v enem trenutku ni bila blizu presenečenja.

Varovanci Gheorgeja Cretuja so najbrž prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu. Hrvate, ki so le dan pred tem presenetili Bolgare in si s tem že zagotovili nastop v osmini finala, so povsem nadigrali. Od začetka do konca so nadzorovali položaj na igrišču, vse nize so dobili gladko, za to pa se niso niti pošteno oznojili, za uspeh jim spektakularne igre niti bilo potrebno pokazati.

Hrvati, ki imajo veliko povezav s slovensko odbojko, a tokrat niso igrali z vsemi najboljšimi, so bili sicer v medsebojnih pogovorih po besedah slovenskega libera Janija Kovačiča vsaj v šali pogumni v napovedih, a prave grožnje vendarle niso predstavljali. Slovenci so bili vsaj za razred boljši tekmec, prevladovali so v vseh elementih.

Slovenija se bo v torek pomerila še z Bolgarijo, a vsaj za njo tekma večjega pomena ne bo imela.