Organizatorji OI v Parizu zavrnili prostovoljce iz teg dveh držav

Ruski in beloruski prostovoljci ne bodo sodelovali na letošnji olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so organizatorji zaradi varnostnih razlogov zavrnili njihove prošnje.

V celotni kampanji izbire prostovoljcev so francoski organizatorji sicer prejeli 300.000 vlog in med njimi nato izbrali 45.000 oseb. Olimpijske igre bodo na sporedu od 26. julija do 11. avgusta, paraolimpijske igre pa od 28. avgusta do 8. septembra.

Kremelj obžaluje

Organizatorji so sprva sprejeli tudi prostovoljce iz Rusije in Belorusije, držav, ki sodelujeta v vojni proti Ukrajini, pred kratkim pa so vse zavrnili na podlagi varnostnih tveganj.

V sporočilih prostovoljcem iz Belorusije in Rusije so francoski organizatorji navedli sklicevanje na francoski »notranji varnostni kodeks«.

Kremelj je sicer prek tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova že izrazil obžalovanje nad odločitvijo francoskih organizatorjev.