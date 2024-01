Ganljivi prizori! Poljski navijači niso pozabili, kaj je Lanišek storil za Kubackega (VIDEO)

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so blesteli tudi minuli konec tedna. Nika Križnar in Nika Prevc sta v svojo korist odločili sobotno superekipno preizkušnjo v Zau in obžalovali odpoved druge posamične tekme, Anže Lanišek pa se je 24 ur po moštvenem 2. mestu Slovenije (naše barve so branili še Lovro Kos ter brata Domen in Peter Prevc) slovesne razglasitve udeležil še med posamezniki.

Domžalski rekorder je s skokoma, dolgima 137,5 in 133,5 metra, osvojil 3. mesto, pri čemer je za vsega 0,5 točke zaostal za drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem (135,5 m in 137 m). »Znova sta mi uspela lepa skoka in dosegel sem še en lep rezultat. Upam, da me bo na Kulmu neslo čim dlje,« si je zaželel Lanišek.

Posebno čast je med skakalci v izteku skakalnice doživel Lanišek, ki so se mu poljski navijači kar v slovenščini zahvalili za lansko potezo ob koncu sezone, ko se je na planiškem finalu ob razglasitvi najboljših skakalcev zime spomnil na Poljaka Dawida Kubackega. Slednji je moral zaradi nenadne bolezni žene predčasno končati lansko sezono.

Zmage, že sedme v sezoni in skupno 37. v svetovnem pokalu, se je veselil nosilec rumene majice Stefan Kraft (137 m in 134 m), ki je s 109. stopničkami na vrhu večne lestvice prehitel legendarnega Finca Janneja Ahonena (108). Za nameček je prispeval levji delež h končnemu 1. mestu Avstrije v seštevku poljske turneje, v kateri so rdeče-belo-rdeči »orli« 50.000 evrov izpred nosa (za 9,9 točke) speljali Slovencem.

Lovro Kos (137 m in 134) se je z 9. mestom že šestič v sezoni prebil med elitno deseterico, nove točke si je z 20. mestom priskakal tudi Peter Prevc (131,5 m in 136 m). Brez finala je kot 31. za las ostal njegov brat Domen Prevc (127,5 m), Timi Zajc, ki je ostal brez nastopa na ekipni preizkušnji, pa je tokratno tekmo izpustil zaradi slabega počutja. Pred najboljšimi skakalci je zdaj na vrsti SP v poletih, ki ga bo od četrtka do nedelje gostil Kulm.

Niki premočni za vse v Zau

Močan dež je japonskim prirediteljem preprečil izvedbo druge posamične tekme v Zau. Odpoved je razžalostila Niko Prevc in Niko Križnar, ki sta tako ostali brez možnosti za novi vrhunski uvrstitvi. Naj spomnimo, da je že v petek Prevčeva tam zablestela s peto zmago v sezoni, s katero se je utrdila na vrhu skupne razvrstitve za svetovni pokal, Križnarjeva je njeno slavje dopolnila s 4. mestom, v soboto pa sta zvezdnici iz Selške in Poljanske doline zanesljivo opravili s tekmicami na superekipni preizkušnji.

»To je bila moja prva tekma dvojic, med katero sem zelo uživala. Čeprav moji skoki niso bili tako dobri kot petkovi, sem z njimi vseeno zadovoljna. Z Niko sva bili premočni za vse,« je dejala Prevčeva. Zadovoljna je bila tudi Križnarjeva, ki je priznala, da ni bilo tako preprosto. »Zelo sem vesela, da nama je z Niko uspelo zmagati,« ni skrivala širokega nasmeha 23-letna članica SSK Norica Žiri. Za krstno slovensko (žensko) zmago na tovrstnih preizkušnjah sta za 12,5 točke ugnali Kanadčanki Abigail Strate in Alexandrio Loutitt, medtem ko sta tretjeuvrščeni Avstrijki Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger, ki je v soboto praznovala 33. rojstni dan, zaostali za 25,2 točke.

Križnarjeva je ob tem še pribila, da že nestrpno pričakuje nedeljsko tekmo v Zau, zato je bila po njeni odpovedi toliko bolj razočarana. A je bila takoj zatem spet boljše volje, ko se je spomnila, da bosta naslednji preizkušnji (v soboto in nedeljo) na Ljubnem ob Savinji. Na 90-metrski skakalnici pod Rajhovko bo sicer ognjeni krst med svetovno elito prestala komaj 15-letna Živa Andrić.

Dve zlati kolajni za Tajo Bodlaj

Da se za prihodnost slovenskih skokov ni treba bati, so dokazali tudi naši upi na mladinskih olimpijskih igrah v Gangvonu, na katerih se je Taja Bodlaj na posamični tekmi ovenčala z zlato lovoriko. Za povrh se je 17-letna športnica iz NSK Tržič FMG skupaj s klubsko kolegico Ajdo Košnjek (7. med dekleti), Enejem Faletičem (8. med fanti) in Urbanom Šimnicem (12.) veselila tudi prepričljive zmage na preizkušnji mešanih ekip.