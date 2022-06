Franja v Rogličeve Gameljne

Tokratni konec tedna bo povsem kolesarsko obarvan. V vsem svojem sijaju se vrača kolesarski maraton Franja, osrednji dogodek se bo začel v nedeljo ob 9. uri s klasičnim maratonom Franja BTC City (156 km). Trasa je v primerjavi z lanskim letom nekoliko spremenjena predvsem zaradi želja kolesarjev po lepši in manj vetru izpostavljeni trasi po Nemški cesti. Gameljne, kjer si je družinsko hišo uredil kolesarski as Primož Roglič, bodo odslej stalnica na trasi maratona, je po poročanju STA napovedal direktor preizkušnje Gorazd Penko.

Izkušeni nekdanji kolesar in dolgoletni vodja organizacije Franje, del nje bo že enaindvajsetič, se veseli predvsem prireditve brez koronskih omejitev, ki so pošteno oklestile tovrstna tekmovanja. Organizatorji so prepričani, da bo letošnja izvedba najboljša doslej. Nad njo bdi Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev, po dveh letih nepredvidljivih razmer pa se prireditev vrača v ustaljene tirnice, tudi s proračunom v višini 460.000 evrov.

Po lanskih skupno nekaj manj kot 2500 udeležencih jih letos pričakujejo nekoliko več, predvsem iz tujine. Prireditve se bo udeležil tudi lanski zmagovalec Nizozemec Johnny Hoogerland. Skupno so po zadnjih podatkih našteli okoli 4600 prijav, od tega za veliki maraton okoli 1100, za mali maraton okoli 1400, za družinsko preizkušnjo nekaj več kot 1300, za Barjanko pa okoli 350.

Ob glavnem dogodku v nedeljo se bo spored začel v soboto ob 8. uri. Zaradi cestnih del bo tudi Barjanka nekoliko skrajšana, in sicer na 72 km. Ob 9. uri bo na vrsti Ikejin družinski maraton (21 km), ob 10. pa Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m). V nedeljo bo poleg klasične preizkušnje ob 10.40 na vrsti še start malega maratona (97 km), ob koncu pa bo sledila zaključna slovesnost.