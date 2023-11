Formula 1 se po dolgem času vrača na prav posebno mesto

Čeprav je sezona formule 1 ena najmanj razburljivih doslej, Max Verstappen je dobil 17 od 20 dirk in si že konec septembra zagotovil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, Red Bull pa je oddal le eno zmago, pa paradni motošport podira vse rekorde. Veliko zaslug za to ima Netflixova serija Drive to Survive, ki je navdušila mnoge Američane. Že dirki v Miamiju in Austinu sta bili spektakularni, a največji »bum« prek luže naj bi ta konec tedna sprožila VN Las Vegasa, nekakšen superbowl na turbo pogon.

Po 41 letih se formula 1 vrača v mesto greha. Kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu, je znani rek, ampak lastniki formule 1 iz Liberty Media želijo, da se zvok in slika iz mesta luči sredi nevadske puščave razležeta po vsem planetu. Las Vegas je mesto, kjer ni prostora za povprečnost.

Nista navdušili niti dirkačev niti navijačev

Formula 1 bo zasenčila luči na Las Vegas Stripu, po katerem bodo hrumeli dirkalniki. Pred štirimi desetletji ni bilo tako. Dirki v letih 1981 in 1982 sta bili poimenovani Caesars Palace Grand Prix, ker je bilo dirkališče praktično na parkirišču znamenitega hotela, in nista navdušili niti dirkačev niti navijačev. Zdaj bo zgodba drugačna. Dvajset dirkalnikov se bo preganjalo na 6,1 kilometra dolgi stezi skozi srce mesta, na Las Vegas Boulevardu, kjer je večina največjih igralnic.

Prvič po letu 1985 in VN Južne Afrike bo osrednja dirka v soboto, začela se bo ob 22. uri (v nedeljo ob 7. uri zjutraj po našem času), ko Las Vegas zagrabi vročica noči in ko se običajno začnejo tudi boksarski dvoboji. »Želimo, da navijači doživijo neponovljivo izkušnjo, ki bo primerljiva s superbowlom,« je povedala Emily Prazer, tržna direktorica VN Las Vegasa. »Nihče ne more biti dovolj pripravljen, to je daleč največji dogodek, ki ga je organiziral Las Vegas. Nikdar še nihče ni zaprl mesta in mi želimo, da bi ostali stalnica na koledarju, nekakšen ameriški Monte Carlo,« je ambiciozna Prazerjeva.

Edina dirka, ki jo financira F1

Las Vegas naj bi v vsem prekosil Miami in Austin, tudi po številu znanih obrazov ob progi. Tudi šefe F1 je očitno zagrabila hazarderska žilica. To je edina dirka, ki so jo organizirali na lastne stroške, končna številka naj bi presegla pol milijarde dolarjev. Tudi dirkači so vznemirjeni. Verstappen se je pošalil, da progo pozna samo s playstationa, kjer se je pogosto znašel v ogradi. Lewis Hamilton pa je pripomnil: »Vegas je ikonično mesto. Samo misel na to, da bom vozil po Stripu z vsemi temi lučmi iz igralnic, mi dela kurjo polt.«