Forfang & Co. bi radi novega trenerja

Alexandru Stöcklu so očitno šteti tedni (če ne celo dnevi) na čelu norveške reprezentance v smučarskih skokih. Razočarani Skandinavci so po nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu pristojnim na zvezi poslali pismo, v katerem so se pritožili nad "nečloveškim vodenjem" avstrijskega trenerja, ki je sicer že trinajst let selektor "Vikingov". "Lahko potrdim, da smo tekmovalci po prvenstvu na Kulmu skupaj sestavili pismo in ga poslali našemu skakalnemu odboru. Pri tem ne gre za rezultate, temveč za to, da ne moremo čakati vse do pomladi, preden začnemo sestavljati novo ekipo," je dal Johann Andre Forfang, ki se je med skakalci javno izpostavil, jasno vedeti, da noče več sodelovati s Stöcklom.

Pod pismo naj bi se podpisali vsi oziroma večina članov reprezentance, med njimi tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala v prejšnji sezoni Halvor Egner Granerud, ki je zaradi slabe forme izpustil tako tekmi v Willingenu kot tudi ameriško-japonsko turnejo. V karavano se je vrnil v Oberstdorfu, kjer so včeraj zaradi premočnega vetra odpovedali tako uradni trening kot tudi kvalifikacije. Toda nemški prireditelji verjamejo, da bodo lahko danes (15.45) izpeljali zgodovinsko prvo superekipno preizkušnjo na letalnici, jutri in v nedeljo pa še dve posamični tekmi (obakrat z začetkom ob 16. uri). Norveški zvezdnik sicer o burnem dogajanju v ekipi ni želel govoriti, češ da bodo o tem razčistili znotraj reprezentance.

Noče motiti športnikov

Po svetovnem prvenstvu na Kulmu se je umaknil tudi Stöckl, ki prav tako ni odpotoval v Willingen, ne v Lake Placid, niti v Saporo. Ni ga niti v Oberstdorfu. "Ostal sem doma, da ne bi motil športnikov. Obenem sem si prizadeval razčistiti nastali položaj," je pojasnil 50-letni Avstrijec in priznal, da so bili zadnji tedni zanj zelo obremenjujoči. Seveda je pomislil tudi na to, da bi odstopil, vendar pa tega ne bo storil, ker to po njegovem ne bi bila nikakršna rešitev.

Vesel je, da se je lahko medtem pogovoril s svojimi "varovanci". "To je bil nadvse intenziven in ploden sestanek, vendar pa v tem trenutku še ne moremo potegniti kakšnih zaključkov, kar zadeva naše sodelovanje v nadaljevanju sezone in prihodnost," je Stöckl povedal za Nemško tiskovno agencijo (DPA).