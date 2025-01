Fedosejev med elito

V soboto se v nizozemskem Wijk aan Zeeju začenja prvi letošnji superturnir. Eno najbolj tradicionalnih prizorišč v tekmovalnem koledarju bo tokrat že 87. gostilo šahovsko smetano, v ospredju zanimanja pa bo zagotovo novopečeni svetovni prvak, Indijec Gukeš Domaradžu, ki je šahovski prestol zasedel pred dobrim mesecem dni in bo to zanj prvi nastop v novi vlogi.

Turnir bo sicer začel kot tretji nosilec, saj bosta na njem kljub odsotnosti prvega igralca s svetovne ratinške lestvice Magnusa Carlsna, nastopila dva igralca z ratinško znamko prek 2800 točk. To sta drugi in četrti igralec sveta, Američan Fabiano Caruana in Gukešov rojak Ardžun Erigajsi, medtem ko sta člana najboljše deseterice še Uzbekistanec Nodirbek Abdusattorov in branilec naslova iz lanskega leta, Kitajec Wei Yi.

BELI NA POTEZI Fedosejev – Nepomnjašči, internet 2025. Kateri taktični udar belemu prinese zmago? REŠITEV: 1.Lc5! Lg4 (1…Txf4+ 2.Kg2 s pretnjo mata in napadom na lovca.) 2.Lxf8 Lxe2 3.Ld6! in pred neizogibno izgubo enega od svojih lovcev se je črni predal. Če namreč umakne napadenega lovca z e2, odigra beli 4.Kg2 in pobere drugega, ki stoji na h2.

Slovenski ljubitelji šaha bodo tokratno izvedbo turnirja spremljali s prav posebnim zanimanjem, saj bo v elitni druščini drugič v svoji karieri in prvič pod slovensko zastavo nastopil tudi Vladimir Fedosejev. Z izvrstnimi igrami v drugi polovici preteklega leta je ponovno presegel znamko 2700 točk in se trenutno nahaja na visokem 24. mestu ratinške lestvice. Na ta način si je prislužil povabilo organizatorjev in bo imel lepo priložnost, da se izkaže v najmočnejši konkurenci.

Najljubša različica

To pa v bližnji prihodnosti sploh ne bo njegov edini nastop v družbi najboljših, saj si je pretekli teden priigral tudi vstopnico za uvodni turnir nove elitne serije v naključnem šahu, katere pobudnik je Magnus Carlsen. Ob devetih povabljenih igralcih si je moral Fedosejev svoje mesto zagotoviti v ostri konkurenci kvalifikacij, ki so potekale na spletni platformi chess.com. Da njegov decembrski naslov evropskega prvaka v tej različici nikakor ni slučajnost, je dokazal že v četrtfinalu in polfinalu, ko je izločil dva zelo renomirana nasprotnika, Poljaka Jan-Krzysztofa Dudo in Rusa Jana Nepomnjaščija.

Finalni obračun proti mlademu Uzbekistancu Javohirju Sindarovu se je nato razpletel šele v dramatični zlati partiji, ki jo je imel Vladimir dolgo časa povsem pod nadzorom, a je nato dopustil popoln preobrat ter v izgubljeni poziciji vseeno uspel iztržiti ugoden rezultat ob iztekajočem se času tekmeca. Vidno vzhičen po uvrstitvi na turnir s kar 750 tisoč dolarji nagradnega sklada je izrazil zadovoljstvo, da se bo proti najboljšim igralcem na svetu lahko pomeril tudi v naključnem šahu, ki je trenutno celo njegova najljubša različica.