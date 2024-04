Favorit sezone proti velikanu

Pisani svet nogometne lige prvakov že leta in leta ponuja zvrhano mero prestiža med posameznimi klubi. Seveda se zgodbe in razmerja moči spreminjajo, zdaj bi, denimo, kar težko našli nekaj, kar bi bilo na ravni dvoboja Manchester City vs. Real Madrid. Pri prvem gre za moštvo izjemne kakovosti, branilca naslova lovorike in sodeč po postavi na igrišču ter s strategom Pepom Guardiolo na klopi spet udarnim favoritom sezone. Real pa je Real – največja inštitucija evropske nogometne zgodovine ter s 14 lovorikami rekorder prestižnega tekmovanja.

Uvodna tekma v Madridu je ponudila razkošje imenitnih potez in golov, končni izid 3:3 pa negotovost v pričakovanju revanše. Pred slabim letom je bilo podobno, le da takrat na stopnički višje, torej v polfinalu, ko sta se Real in City na prvi tekmi razšla brez zmagovalca – 1:1. Povratni dvoboj je nato na Otoku ponudil izjemno predstavo domačega moštva, ter ob izidu 4:0 povsem potolčen veliki madridski klub, kar je v nogometni Evropi redkeje kot srečanje z medvedom v Pirenejih.

Ko si misliš, da je tekme v Madridu konec, temu še ni tako.

Seveda bi takšen scenarij v Manchestru radi ponovili tudi letos. V domačem prvenstvu jim dobro kaže, zadnja sobotna predstava proti Lutonu (5:1) je razgrnila vso moč Guardiolovega stroja, za povrh se je zataknilo Liverpoolu in Arsenalu. tekmecema v boju za vrh. Navijači pa bodo povsem nasmejani le v primeru današnjega novega skalpa Reala, mnogi so o njem že sanjali prejšnji teden v Madridu. »Toda – se Angleži sploh zavedate, kaj pomeni igrati na štadionu Santiago Bernabeu? Ko misliš, da je tekme konec, pa temu ni tako ... Lahko smo ponosni na prikazano, zmagovati pa tam ni preprosto,« je umirjal ozračje Guardiola.

Njegov dvoboj s Carlom Ancelottijem, strategom madridskega moštva, bo ponudil prav posebno začimbo k velikem derbiju, v katerem navzlic vsej omenjeni moči angleških prvakov tudi Real ohranja visoke delnice. Po zmagi pri Mallorci (1:0) njegova prednost na španskem vrhu znaša 8 točk pred Barcelono, novi naslov je pred vrati omenjenega Bernabeua.

V London tako kot pred 11 leti

Ni bilo lahko ob koncu tedna armadi Bayernovih privržencev spremljati šampionsko slavje v Leverkusnu, mučno sezono bi lahko opral le današnji skok prek Arsenala in približevanje končni postaji v Londonu, kjer je Bayern že osvojil ligo prvakov pred 11 leti. Bavarci bodo napadli z vseh strani, na igrišču je spet po poškodbi Leroy Sane. Harry Kane, ki je nekoč ponosno nosil Tottenhamov dres, je kajpak proti klubu iz nasprotnega londonskega tabora še kako nabrušen. Arsenal ima svoje načrte, res pa mu jih poškodba kapetana Martina Odegaarda podira. Izid s prve tekme – 2:2 – podobno kot v Manchestru, ponuja tudi v Münchnu kopico ugibanj ...