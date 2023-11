Evropsko zlato prihaja v Slovenijo: Andreja Leški osvojila naslov evropske prvakinje

Že nekaj let Andreja Leški sodi v judoistični vrh. V zadnjih sezonah je nizala uvrstitve na zmagovalni oder, v Montpellierju pa so se 26-letni judoistki Bežigrada vsi koščki sestavljanke postavili na svoje mesto in osvojila je naslov evropske prvakinje. »Potihem sem želela na ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, na svetu,« je žarela trenutno najboljša judoistka na stari celini.

Zbirka rezultatov Andreje Leški v zadnjih sezonah je navdušujoča. V sezoni 2021 je postala svetovna podprvakinja in uspehu dodala še bron z evropskega prvenstva v Lizboni, tudi letos spomladi se je na SP v Dohi ustavila šele na zadnji stopnički in osvojila srebro.

Dodaten zagon

Leškijeva je nastope v Franciji začela motivirano, Španko Cristino Cabano Perez je v prvem krogu strla šele po podaljšani igri, saj se je tekmica borila zelo defenzivno. Enako je bilo z Rusinjo Kamilo Badurovo v drugem krogu, nato pa se je Leškijevi odprlo. To je v četrtfinalu občutila Madžarka Szofi Ozbas, zelo zanimiv dvoboj je nato slovensko judoistko čakal v polfinalu. Kosovarka Laura Fazliu je bila doslej za Leškijevo trd oreh, na treh dvobojih proti evropski podprvakinji je Slovenka slavila le enkrat, v Montpellierju pa je z iponom tlakovala uvrstitev v boj za zlato odličje. Tam se je pomerila še z drugo nosilko Gile Sharir iz Izraela in z vazarijem dokončala svojo pot na evropski prestol.

»Ne morem verjeti, kaj sem dosegla, čeprav sem merila in potihem želela na ta vrh. Najboljše je, ko si nekaj želiš, kar še nisi dosegel, ko meriš še stopničko višje in se na koncu to uresniči. Zdaj, ko sem nanizala že toliko dobrih rezultatov, je na njih dobro graditi motivacijo, dajejo mi dodaten zagon,« je bila po bronasti kolajni razumljivo navdušena Leškijeva.