Evropski lovoriki Fedosejeva

V Skopju je bilo minuli konec tedna evropsko prvenstvo v hitrih disciplinah za člane. Junak tekmovanja je bil Vladimir Fedosejev, ki si je pod slovensko zastavo priigral dve lovoriki. V pospešenem šahu je dokaj suvereno upravičil vlogo prvega nosilca, saj je med drugim v tej različici še vedno aktualni svetovni podprvak, potem ko je na svetovnem prvenstvu konec lanskega leta zaostal le za Magnusom Carlsnom.

Njegov začetek v metropoli Severne Makedonije sicer ni bil idealen in v prvih štirih krogih s črnimi figurami se je moral dvakrat zadovoljiti z delitvijo točke proti na papirju precej slabšima nasprotnikoma. Nadaljeval pa je sanjsko in zabeležil šestih zaporednih zmag, ki mu je omogočil, da si je v zadnjem krogu s hitrim remijem zagotovil neulovljivo prednost.

Beli na potezi

BELI NA POTEZI Gukeš – Ding, Singapur 2024. S katerim udarom je beli nemudoma odločil partijo? REŠITEV: 1.Dxc6! in pred velikimi materialnimi izgubami je Ding podpisal poraz.

Vladimir je v odločilnih partijah osmega, devetega in desetega kroga sicer potreboval nekaj športne sreče, brez katere v tako zgoščeni konkurenci preprosto ne gre. Spet se je izkazal s trdnim in hkrati prodornim slogom igre ter veliko mero iznajdljivosti, zaradi česar je bila njegova zmaga povsem zaslužena. Več kot zasluženo je zadnji tekmovalni dan slavil še v naključnem šahu, različici s premešano postavitvijo figur na osnovni vrsti. Tu je njegova iznajdljivost prišla še bolj do izraza in s konkurenco je preprosto pometel, saj je najbližje zasledovalce pustil za seboj za celi dve točki. Zgolj v najhitrejši disciplini, hitropoteznem šahu, pri katerem je zaradi pomanjkanja časa najtežje nadzorovati potek dogodkov, ni mogel na sam vrh in je končal na desetem mestu.

Velik pritisk

Po skoraj treh tednih bomo danes ali jutri vendarle dobili zmagovalca dvoboja med Ding Lirenom in Gukešom Domaradžujem in s tem novega-starega svetovnega prvaka. Danes bo na sporedu zadnja, 14. partija standardnega dela, glede na izenačen potek pa bodo za končno odločitev morda potrebni jutrišnji podaljški s skrajšanim časom za razmišljanje. Torkov zadnji prosti dan sta protagonista dočakala poravnana pri rezultatu 6:6, potem ko je Gukeš po velikem spregledu Dinga prvič v dvoboju povedel z zmago v 11. partiji, a je ta takoj vrnil udarec in v velikem slogu že naslednji dan izenačil. V zaključku bosta igralca zagotovo pod še večjim pritiskom kot doslej, z morebitnimi podaljški pa bi dvoboj postal še bolj dramatičen in privlačen za publiko.