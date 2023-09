Evforija na Poljudu in Bomboneri

V nogometnem svetu nikoli ni treba pogledati prav daleč, da najdemo derbi, a toliko, kot jih bo na sporedu ta konec tedna, jih je le redkokdaj. Superclasico v Buenos Airesu med Boco Juniors in River Platom je ena največjih nogometnih tekem na svetu, enako kot lahko za dvoboj Hajduka in Dinama rečemo na Balkanu. V Nemčiji bo Leipzig poizkušal potrditi status kandidata za prvaka proti Bayernu, v Angliji pa Liverpool proti Tottenhamu naskakuje vrh. Ne smemo pozabiti niti na vroč nedeljski večer v Atenah, soočila se bosta Panathinaikos in PAOK.

Superclasico med rivaloma iz Buenos Airesa je tekma, ki presega argentinski nogomet. La Bombonera bo znova pokala po šivih, prejšnji derbi se je končal z neredi na ulicah in posredovanjem policije, tudi tokrat bo na kocki ogromno. Rivala sta na zadnjih štirih tekmah slavila vsak po dvakrat, zadnji trije dvoboji so se končali z 1:0, le enkrat v minulih petih srečanjih sta padla več kot dva zadetka. Rahlo prednost ima tokrat gostujoči River, ki je v nekoliko boljši formi in predvsem bolj potrebuje zmago.

Dalmacija na nogah

Dalmatinski navijači so tako željni uspeha, da že majhna iskrica Hajduka v Splitu povzroči pravo evforijo. Enako je bilo po dobrem začetku sezone, letos ima Hajduk več kot 100.000 članov kluba (!), poraza proti Istri in Gorici pa sta vzdušje pred večnim derbijem na Poljudu nekoliko skazila. Znova se pojavljajo tudi govorice o možnem januarskem prihodu Ivana Perišića, ki bi prinesel nov veter v jadra belih v lovu na tako željeni naslov hrvaškega prvaka. Hajduk je še vedno prvi, a bi ga Dinamo v primeru zmage dohitel in prehitel. Poraza pred najverjetneje razprodanimi tribunami si domačini nikakor ne smejo privoščiti.