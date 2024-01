En cilj, en vodja, rumeni Primož Roglič na Touru

En cilj, en vodja. Tako je športni direktor Rolf Aldag predstavil rdečo nit sezone 2024 pri ekipi Bora Hansgrohe, ki se ji je minulo jesen po osmih letih pri Jumbu Vismi pridružil Primož Roglič. Slovenski as bo julija poskušal uresničiti rumene sanje – svoje in novih nemških delodajalcev, ki jih poskuša dvigniti na višjo raven.

»Zame je to velika sprememba, povsem drugačne barve, novi fantje, novo spremljevalno osebje, novi izzivi pred menoj. Po vseh teh letih pri Jumbu Vismi je bil to dobrodošel korak,« je Roglič povedal, ko je na Majorki pred novinarje prvič sedel kot kolesar Bore Hansgrohe.

Primož Roglič bo marca prvič dirkal v novih barvah. FOTO: Ferdinand Stephani

»Namen teh priprav je predvsem, da se spoznamo med seboj, se povežemo,« je nadaljeval 34-letni Kisovčan, ki je svojo nekdanjo nizozemsko ekipo – letos se je preimenovala v Visma Lease a Bike – popeljal z dna na vrh svetovne serije. Iz nje ne prinaša le izjemno močnih nog, ki so ga popeljale do okroglih 80 zmag, temveč tudi bogate izkušnje šampiona štirih tritedenskih dirk.

Z njim je Bora Hansgrohe dobila tudi izpraševalca dosedanjega načina dela pri ekipi. »Včasih je treba tvegati, v tem primeru je tveganje, da sem zapustil najboljšo ekipo na svetu, ki je lani dobila vse tritedenske dirke. Nisem prišel k eksotom, temveč k ekipi, ki je že zmagala na Giru, vseeno pa je razlika očitna. Čaka nas ogromno dela, dirke pa nam bodo dale najbolj jasno sliko, kje smo,« se Roglič zaveda, da za zmago na Touru, ki ji je bil najbližje leta 2020, ko ga je na 2. mesto potisnil Tadej Pogačar, ni dovolj le drugačna barva dresa.

Primož Roglič (levo) se na Majorki pripravlja in spoznava nove moštvene kolege. FOTO: Ferdinand Stephani

»Nisem tukaj, da poskrbim za svojo rit in odpeljem Tour. Če želimo zmagati, moram na višjo raven dvigniti vse. Potrebujemo vse, od mehanikov, trenerjev, strokovnjakov za prehrano, maserjev, športnih direktorjev. Vsi bodo morali prestaviti v prestavo ali dve višje. Na vseh področjih imam kakšno pripombo in tudi povem, zakaj jo imam. Ker mi je mar, če mi ne bi bilo, bi bil tiho,« moštvo po svoji meri gradi Roglič, ki pa še ni sestavil tekmovalnega koledarja.

Gotova le Tour in kriterij Dauphine

Lastniku in direktorju ekipe Ralphu Denku se je v pogovoru z novinarji sicer zareklo, da bo Roglič sezono začel na dirki Pariz–Nica (3.–10. 3.) in jo nadaljeval na dirki po Baskiji (1.–6. 4.), vendar Roglič in Aldag tega nista potrdila. V kamen je vklesan le Tour in generalka zanj kriterij Dauphine. »Rad bi vam povedal, da bo moja prva dirka Tirreno–Adriatico ali Pariz–Nica, vendar se še nismo dogovorili. Predvsem bomo gledali na to, kaj ima največji smisel za celotno zgodbo,« Roglič letos ne bo naredil niti enega obrata pedal brez misli na rumeno majico na Touru, s katero bi dopolnil zbirko tritedenskih dirk, Giro je dobil lani, pred tem trikrat Vuelto.

Primož Roglič bo leto 2024 posvetil lovu na rumeno majico na Touru. FOTO: Andreas Hartmann

80 zmag je v dresu Jumbo Visme dosegel Primož Roglič.

»Češnja na torti bo že, če bom štartal na sklepni vožnji na čas v Monacu, že nekaj časa nisem končal Toura, lepo bi se bilo pripeljati v Nico. Zadnji dve etapi dobro poznam, to je dobrodošlo, vendar če zmage nimaš v nogah, to ne pomaga veliko,« Roglič upa, da bo nared za veliki četveroboj.

Z njim, Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom in Remcom Evenepoelom v glavnih vlogah se od 26. junija do 21. julija obeta epska dirka po Franciji. »Več kot to si ne moremo želeti. Močnejše tekmovalce, kot imamo, višja bo raven in zmagal bo lahko samo najboljši. Upam, da se napovedi uresničijo in vsi najboljši štartamo,« se Rogla ni ustrašil izziva kariere, ob katerem se bo prvič postavil po robu nekdanjemu moštvenemu kolegu Vingegaardu, ki je osvojil zadnji dve rumeni majici.

Na Majorki kajpak ni šlo brez vprašanj o tem, da Red Bull prevzema 51-odstotni lastniški delež pri Bori Hansgrohe. Ker ta poteza še nima zelene luči avstrijskih oblasti, uradnih informacij ni. »Ne morem komentirati, ampak saj veste, Red Bull ti da krila,« je povedal Roglič.