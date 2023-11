Ema Kozin v boksarskem spektaklu v Manchestru do rezultata kariere (VIDEO)

Slovenska boksarka Ema Kozin je v Manchestru premagala Škotinjo Hannah Rankin. S tem je postala svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različici WBO, hkrati pa tudi nosilka šampionskega pasu združenja WBC.

Slovenska boksarka je Škotinjo ugnala po točkah. Eden izmed sodnikov je bil mnenja, da je dvoboj dobila Rankinova (96-94), dva pa, da ga je Kozinova (98-92 in 96-94).

S Kozinovo smo se nedavno pogovarjali in povedala nam je marsikaj zanimivega. Med drugim nam je dejala, da od boksa še ne more živeti, a ji je to cilj. Z današnjim uspehom je zagotovo bližje temu cilju. Vabimo vas k branju intervjuja.

Slovenci imamo v boksu že več lepih uspehov. Za največjega je leta 2009 poskrbel Dejan Zavec, ki je v Južni Afriki ugnal Isaaca Hlatshwayo in postal svetovni prvak po zelo cenjeni različici IBF.