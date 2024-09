Elšnika in Drkušića čaka pekel v Humski

V Beogradu je vse pripravljeno za 174. večni derbi Partizana in Crvene zvezde, v nenavadnem ponedeljkovem terminu (19.00), ki je posledica Zvezdine četrtkove tekme v ligi prvakov proti Benfici, ga bodo gostili črno-beli na svojem štadionu v Humski.

To bo prvi beograjski derbi za slovenska reprezentanta Vanjo Drkušića in Timija Maxa Elšnika, ki bo zagotovo znova del začetne enajsterice Crvene zvezde. Rdeče-beli so izraziti favoriti, Partizan je sezono začel slabo in že več kot mesec dni ni okusil slasti zmage, bodri pa jih dobra statistika na domačih derbijih – v zadnjih 20 so Zvezdi, ki ima bolj zvezdniško in bogatejšo zasedbo, le dvakrat priznali premoč.

30 tisoč navijačev pričakujejo na štadionu Partizana

Milko Đurovski, nekdanji igralec obeh beograjskih rivalov, v Sloveniji pa med drugim igralec in trener Maribora, je prepričan, da bo derbi dobil Partizan: »Na takšnih tekmah uvrstitev na lestvici ne pomeni nič, gre za srečanja s posebnim nabojem in tu mislim, da je Partizan v prednosti, ker ima Zvezda preveč tujcev. Za Partizan je to lahko ključni trenutek, reševali bodo sezono.«

Vanja Drkušić bo bržkone derbi začel na klopi za rezervne nogometaše. FOTO: Crvena zvezda

Zanimivo bo videti, kako bo trener Vladan Milojević uporabil Elšnika, proti Benfici v ligi prvakov je moral slovenski zvezni igralec zaradi poškodb del tekme odigrati na levem boku, nalogo je sicer opravil dobro, a je priznal, da bi se raje vrnil na sredino igrišča. Drugi slovenski reprezentant Drkušić bo tekmo, enako kot v LP, verjetno začel na klopi za rezervne nogometaše.

Neznanci vdrli na štadion

Mestni derbiji v Beogradu vedno dvignejo veliko prahu, redno so na meniju tudi izgredi in nasilje, žal so se tokrat začeli že pred derbijem. Neznanci so namreč vdrli na štadion in zelenico posuli s steklom, nato so jo še polili z bencinom in zažgali. Partizan obljublja, da bo teren do derbija nared, zahteva pa policijski pregon za huligane, ki so povzročili ogromno gmotno škodo in tudi načeli ugled Partizana.

Del peklenskega vzdušja sta Elšnik in predvsem Drkušić že izkusila na tekmi z Radničkim v začetku septembra, ko je slovenski branilec zaradi močnega poka petarde tik ob njem moral z igrišča. Tokrat Elšnika in Drkušića v Humski čaka razprodan avditorij in 30.000 razgretih navijačev Partizana, ki bodo imeli še dodatni čustveni naboj.