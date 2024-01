Eksploziven začetek. Tudi to je šah

Uvodni letošnji super turnir v Wijk aan Zeeju se bo po prvem prostem dnevu danes nadaljeval s petim krogom. Šahisti so v novo leto očitno vstopili sveži, motivirani in neobremenjeni, saj so poskrbeli za izrazito bojevit in atraktiven začetek. Od dosedanjih osemindvajsetih partij se jih je kar polovica razpletla odločeno, kar je za turnirje na najvišji ravni zelo visok odstotek.

Še bolj presenetljivo je, da so veliko večino odločenih partij dobili igralci s črnimi figurami, to razmerje pa znaša neverjetnih 11:3.

Najbolje je začel naturalizirani Francoz Alireza Firouzja, ki je v prvih dveh krogih edini zabeležil dve zmagi. Najprej je s črnimi figurami premagal presenetljivega zmagovalca izpred treh let, domačina Jordena van Foreesta, nato v napadalnem slogu še Iranca Parhama Mahsudluja. Naslednji partiji je remiziral, s čimer ga je glavni domači adut in branilec lovorike Aniš Giri ujel na vrhu razpredelnice in tudi prehitel.

Giri je sebi v prid odločil obe partiji s črnimi figurami; nagrajen je bil za zelo odločen in ambiciozen pristop proti svetovni prvakinji Ju Wenjun in nato še proti nemškemu predstavniku Aleksandru Dončenku. V samostojno vodstvo se je prebil v četrtem krogu po tehnični predstavi z belimi figurami proti indijskemu mladeniču Gukešu, ko je za zmago potreboval dobrih šest ur igre. Sodeč po izvrstni formi na uvodu ima Giri dobre možnosti, da lanski krstni domači zmagi doda še drugo.

Diagram (17. 1.) FOTO: Šzs

Črni na potezi Dončenko – Giri, Wijk aan Zee 2024. S katero potezo si je črni tlakoval pot do hitre zmage? REŠITEV: 1…f4! odpre poti proti izpostavljenemu belemu kralju. Po 2.gxf4 Dxf4 3.Dd7 Tf8! je beli takoj priznal poraz, saj na 4.Dxd4 sledi 4…Sd3! in v primeru jemanja 5.Dxd3 Df2+ ter 6…Dxe1 v naslednji potezi.

Kitajec med najbolj bojevitimi

V skupini igralcev, ki za vodilnim Nizozemcem zaostaja za celo točko, so Jan Nepomnjašči, Praggnanandhaa, Nodirbek Abdusatorov in Wei Yi. Prvi trije so doslej prikazali zelo čvrste predstave in so trem remijem dodali po eno zmago, medtem ko je kitajski igralec eden najbolj bojevitih, saj je le enkrat remiziral. Ob enem porazu je tudi dvakrat zmagal.

Med šahisti, ki računajo na boljše nadaljevanje, je svetovni prvak Ding Liren, ki ne more biti najbolj zadovoljen s polovičnim izkupičkom. V tretjem krogu je dosegel lepo zmago s črnimi figurami proti Gukešu, a je nato kljub prednosti prve poteze odigral pod svojo ravnjo in doživel poraz z drugim indijskim mladeničem, Praggnanandho. Ta bo imel v enem od osrednjih obračunov petega kroga bele figure proti vodilnemu Giriju, drugouvrščeni Firouzja pa se bo s črnimi pomeril z Ju Wenjun, ki se je dobro borila z na papirju precej močnejšimi tekmeci, a je ob nekaj zapravljenih priložnostih dvakrat remizirala in doživela dva poraza.