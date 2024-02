Drevi bodo odprli osmino finala nogometne lige prvakov: Šeško ga želi zabiti tudi Realu

Le še polovica klubov, ki so krenili v ligo prvakov 2023/24, se bori za finale nogometne lige prvakov, ki bo 1. junija na kultnem londonskem stadionu Wembley. Osmino finala paradnega tekmovanja Uefe bodo odprli drevi (21.00) na Danskem in v Nemčiji, razvlečena bo do sredine marca. Pod drobnogledom prvega večera bo derbi med Leipzigom in madridskim Realom, eno od vprašanj je posebej intrigantno: kaj bo opravil v boju s slovitim belim baletom slovenski reprezentant Benjamin Šeško?

Prvi topničar slovenske nogometne reprezentance je ujel dobro formo v majici Leipziga, niza gole in uspešne predstave, priznanja si sledijo kot po tekočem traku: Šeško žanje odlične ocene v nemških medijih, zanj najpomembnejše pa je spoznanje, da si je utrdil položaj v enajsterici rdečih bikov iz nekdanje Vzhodne Nemčije.

»Na igrišču želim preživeti vsako sekundo, klop me ne zanima. Kadar igram od prve minute, dam od sebe dodatno energijo. Tudi kadar mi ne gre, želim pomagati na druge načine, saj je moj cilj preprost: biti del enajsterice in zabiti čim več golov,« Šeško ne skriva, kaj ga žene naprej tako v Leipzigu kot v slovenski izbrani vrsti.

14,3 milijarde evrov velja na trgu 16 moštev, ki se še bori za finale lige prvakov na Wembleyju.

Real Madrid je pravi izziv za najboljše na svetu, kako ne bi bil za 20-letnega Radečana, ki si utira pot med najvidnejše napadalce na stari celini. Na tej ravni lige prvakov resda ni lahkih tekmecev. Današnjemu večeru na Danskem in v Nemčiji bosta jutri sledila para Lazio – Bayern in PSG – Real Sociedad, naslednji teden bomo spremljali prvi »polčas« dvobojev Inter – Atletico, PSV – Borussia Dortmund, Porto – Arsenal in Napoli – Barcelona. Vse tekme bodo ob standardni uri lige prvakov 21.00.

Adut mladost

»Real Madrid je eden največjih klubov na svetu – takšnih tekem se lahko le veseliš. Nanj smo se začeli pripravljati šele po gostovanju v Augsburgu. To bo velika tekma proti veliki ekipi, ki premore velike nogometaše. Izjemno zahteven izziv, a tudi mi imamo v moštvu več ustvarjalnih fantov, obenem pa nas krasi vse boljši kolektivni duh,« je Šeško napovedal dvoboj z Realom.

Trener Carlo Ancelotti uspešno vodi madridski Real od leta 2021. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Za primerjavo: Real (1,04 milijarde evrov) premore dvakrat dražjo ekipo od Leipziga (484 mio €), o razmerju moči med Københavnom in Manchester Cityjem ni treba izgubljati veliko besed – gre za spopad 85 milijonov evrov vrednega moštva z evropskim gigantom (1,26 milijarde evrov). Toda nogomet ni (zgolj) matematika, vsebuje tudi elemente fizike, logike in uličnih bojev.

Vrača se Erling Haaland Morebitne začetne enajsterice, Leipzig (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Raum; Seiwald, Schlager; Olmo, Simons; Openda, Šeško; Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Brahim Diaz; Vinicius Junior, Rodrygo; København (4-3-3): Grabara; Ankersen, McKenna, Diks, Jelert; Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri; Manchester City (4-1-3-2): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Ake; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Alvarez, Haaland.

Jack Grealish in Erling Haaland sta aduta Manchester Cityja. FOTO: Lee Smith/Reuters

V lokalnem časopisu LVZ so zapisali tri razloge, zaradi katerih naj bi Leipzig presenetil Špance, to so hitrost njegovih igralcev, »zdrava mera agresivnosti na igrišču« in »sreča«, saj so nekateri Madridčani bodisi poškodovani bodisi načeti.

Še dlje je šel analitik bundeslige, ki je navedel pet razlogov, zaradi katerih bo Leipzig doma premagal Madridčane. Prvič, 20-letni nizozemski krilni napadalec Xavi Simons – Nemcem ga je posodil PSG – je najboljši v najzahtevnejših tekmah, drugič, napadalca Lois Openda in Benjamin Šeško sta vse bolj uigrana in nevarna iz prekinitev, tretjič, veteranski Real bo težko pariral ritmu Leipzigovih mladcev (ta ima s 24,6 leta najmlajšo enajsterico v bundesligi), četrtič, zgodovina je na strani Leipziga, ki je v ligi prvakov odličen – če odmislimo tekme z ManCityjem, in petič, Leipzig je v ligi prvakov že premagal tako Real kot drugi madridski klub Atletico.

»Na slab januarski niz smo se odzvali na pravi način, gre nam vse bolje in to moramo unovčiti. Želimo ostati nepremagani,« je zatrdil Šeško, ki mu je nogometni medij Kicker za opravljeno v Augsburgu namenil najvišjo oceno 2,5 (Opendi slabo oceno 4), najboljšo oceno mu je namenil tudi časopis LVZ. Logično, gol je zabil na treh zaporednih tekmah bundeslige.